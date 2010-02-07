تصویب لایحه تعرفه عوارض محلی سال 89 شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: لایحه تعرفه عوارض محلی سال 89 شهرداری تبریز که چندی پیش برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم شده بود در مهلت مقرر قانونی از سوی این شورا تصویب و برای اجرادر سال آینده به شهرداری ابلاغ شد.

وی افزود: لایحه تعرفه عوارض محلی سال آینده شهرداری در 59 ماده و 121 تبصره تدوین و ارائه شده و در بر گیرنده ظرفیت‌های لازم برای افزایش درآمدهای سالانه است.

شهردار تبریز با اشاره به محورهای اصلی این لایحه خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کلی تعرفه عوارض محلی شهرداری برای سال 89 عدم افزایش ردیفهای تعرفه‌ای است و این سیاست با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر جهان اتخاذ شده است.

وی افزود: تعیین تکلیف نیازهای جدید مسکوت مانده در سال‌های گذشته، شفاف‌سازی ردیف‌های تعرفه‌ای، پرهیز از افزایش تعرفه عوارض، توجه به جنبه انتظام خدماتی برخی عوارض و وضع عوارض جدید برای افزایش قدرت بازدارندگی تخلفات از جمله محورهای اصلی لایحه تعرفه عوارض محلی سال 89 به شمار می‌رود.

به گفته شهردار تبریز تعرفه عوارض محلی سال 89 شهرداری جنبه تورمی نداشته و در راستای تعادل بخشی به درآمدها و هزینه‌ها تدوین شده است.