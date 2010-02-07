بانک مرکزی مجوز فعالیت به 793 تعاونی اعتباری را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی امروز در همایش ساماندهی و اعطای مجوز به تعاونی های اعتباری گفت: یکهزارو 81 تعاونی درخواست اخذ مجوز از بانک مرکزی را ارائه کرده بودند که امروز 793 تعاونی اعتباری مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت کردند و 208 تعاونی نیز پس از رفع نواقص پرونده های خود مجوز لازم را دریافت می کنند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: از تمام تعاونی هایی که برای کسب مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده اند، تنها 31 تعاونی نمی توانند مجوز موقت تعاونی را دریافت نمایند، همچنین از مجموع تعاونی های موجود در کشور 49 تعاونی صلاحیت لازم را برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی با بیان اینکه 3 درصد تعاونی های اعتباری در انتظار اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند، خاطرنشان کرد: تعاونی هایی که به نظام پولی و بانکی کشور می پیوندند، می توانند موجبات بهره مندی بیش از 400 هزار نفر از خدمات مالی را فراهم آورند.