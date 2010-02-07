استیل آذین یکی از مدعیان قهرمانی در جام حذفی است/ انگیزه بالایی دارم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در مورد وضعیت تیم فوتبال استیل آذین پیش از دیدار با سپاهان نوین در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی گفت: شرایط تیم بسیار خوب است و برای ارائه بازی زیبا برابر سپاهان نوین و صعود به مرحله بعد آماده‌ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا شکست مقابل فولاد تاثیری بر عملکرد شما در جام حذفی ندارد؟"، افزود: هر شکستی تلخ است اما خوشبختانه با تمرینات خوب آماده‌ایم تا با نتیجه‌ای عالی ناکامی بازی پیش در لیگ برتر را فراموش کنیم اما این بازی سختی خاص خودش را دارد.

کاپیتان تیم استیل آذین در مورد شناختش از تیم سپاهان نوین تصریح کرد: شخصا شناختی از این تیم ندارم اما کادر فنی این تیم را کاملا می شناسم. معتقدم به دلیل اینکه فقط یک بازی در جام حذفی برگزار می شود حساسیت این دیدار به مراتب بالاتر می رود.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا استیل آذین می تواند به مراحل بالاتر صعود کند؟"، تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم اما برخی اوقات تیم‌های ناشناخته در جام حذفی برای تیم‌های بزرگ دردسر ساز می شوند که باید مراقب این موضوع باشیم.

مهدوی کیا امتیاز بازی در داخل خانه را بسیار مهم دانست و افزود: این مسئله می تواند شانس استیل آذین را برای صعود به مرحله بعد بسیار افزایش دهد.

وی با بیان اینکه استیل آذین یکی از مدعیان قهرمانی در جام حذفی است، در مورد حضورش در این دیدار خاطرنشان کرد: این مسئله بستگی به نظر کادر فنی دارد و من به نظر آنها احترام می گذارم، البته امیدوارم در این بازی به میدان بروم چون انگیزه زیادی دارم.

کاپیتان تیم استیل آذین در پایان گفت: امیدوارم در بازی برابر سپاهان نوین هوادان استیل آذین همچنان از تیم حمایت کنند تا با روحیه بالاتر در این دیدار به پیروزی دست یابیم.