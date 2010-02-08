بخش خصوصی از ساخت پالایشگاه نفت در ایلام استقبال نمی کند

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام دارای ذخایر متعدد گاز و نفت در کشور است و یکی از استانهای نفت خیز کشور محسوب می شود.

وی بیان داشت: به دلیل نبود پالایشگاه نفت در استان ایلام، نفت استخراج شده در ایلام در پالایشگاه های خوزستان پالایش می شود.

وی با بیان اینکه دولت به دلیل اجرای اصل 44 نمی تواند در پالایشگاه های نفت مهران و دهلران سرمایه گذاری کند، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیز به دلایل متعدد از جمله مرزی بودن و نبود زیرساختهای لازم تمایلی به سرمایه گذاری ندارد.

پولادی ادامه داد: ساخت پالایشگاه خصوصی نفت شهرستان دهلران بعد از گذشت چهار سال به دلیل سرمایه گذار هنوز در نقطه صفر است.

پولادی عنوان کرد: توسعه زیرساختها یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای مختلف است.

کاهش قدرت خرید مردم و تورم مهمترین معایب طرح هدفمند کردن یارانه هاست

پولادی در ادامه با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه گفت: این طرح معایب و محاسن خود را دارد که مهمترین معایب آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است و از محاسن این طرح می توان به صرفه جویی مردم در امور روزمره اشاره کرد.