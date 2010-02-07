"شکوفه زیر چاپ سنگ" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 198 دو بیتی از میدری است که اکثر آنها با زبانی امروزی نوشته ‌شده ‌است.

در شعر 117 کتاب می‌خوانیم: قدمها پیش و پس خیلی مهم نیست/ همه یا هیچ‌کس خیلی مهم نیست/ قناری! ما همه زندانیانیم/ قفس توی قفس خیلی مهم نیست.

شعرهای میدری را در این مجموعه می‌توان به نوعی اشعار سهل و ممتنع دانست به گونه‌ای که برخلاف ظاهر ساده و زبان روان آن سرایش آن نیاز به تبحر و ذوق زیادی دارد: در و دیوار خیس و پنجره خیس/ صدای دلنشین زنجره خیس/ ویولون خیس، آرشه خیس، نت خیس/ دو بیتی خیس،‌ آه حنجره خیس.

میدری علاوه بر به‌کار برد کلمات امروزی در شعرهایش از عنصر طنز نیز در بسیاری از دوبیتی‌ها استفاده کرده‌است مثل شعر 175 کتاب: نه زنگی، نه پیامی، نه ایمیلی/ نبودی فکر مجنون، آه... لیلی!/ تو را می‌خواستم از عمق جانم/ مرا می‌خواستی اما نه خیلی.



کتاب "شکوفه زیر چاپ سنگ" با شمارگان 1200 نسخه در 72 صفحه و به قیمت 1400 تومان منتشر شد.