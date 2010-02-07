دستگاه قضایی با قاطعیت با هنجارشکنان برخورد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضائی با اشاره به اینکه دشمنان همواره در صدد ضربه زدن به انقلاب و اسلام هستند، اظهار داشت: در طول این سی سال مردم فهیم و آگاه ایران اسلامی با حضور در صحنه به خوبی از این نعمت الهی حراست کرده و امیدواریم در روز 22 بهمن امسال هم با نمایش جدیدی از وحدت و قدرت ملت، پاسخ محکمی به یاوه‌گویی های دشمنان بدهند.

وی انقلاب اسلامی را متاثر از اعتقادات دینی مردم دانسته و اظهار داشت: مردم هوشیار ایران در طول سالهای پس از انقلاب اثبات کرده‌اند که در راه خود و حراست از آرمانهای امام راحل و میراث گرانبهای ایشان یعنی «استقلال و آزادی » که برخاسته از آموزه‌های نورانی اسلام است، قاطعانه ایستاده‌اند و توهم ایجاد انقلاب رنگین و مخملی در عزم آنان خللی ایجاد نخواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با هنجارشکنانی که قصد ایجاد تفرقه در صفوف به هم پیوسته ملت دارند، افزود: دستگاه قضائی با هماهنگی نیروهای انتظامی و امنیتی، با قاطعیت در مقابل افراد ضد انقلاب و مخالفان نظام جمهوری اسلامی خواهد ایستاد و نخواهد گذاشت که عده‌ای با توهمات و تخیلات خود برای مردم ایجاد مزاحمت کنند و چهره انقلاب نورانی مردم را در جهان مشوه سازند.

مسئولان عالی قضائی در ادامه این جلسه بحث و بررسی بودجه سال آینده دستگاه قضائی را مورد ارزیابی قرار داده و معاون اداری و مالی قوه قضائیه گزارشی از نحوه تخصیص بودجه قوه قضائیه و سازمانهای تابعه ارائه نمود.