خبرهای کوتاه ورزشی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تیمهای سپک ‌تاکرا استان مرکزی با کسب سه نشان طلا از سومین دوره المپیاد ایرانیان، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشتند تا استان مرکزی همچنان به عنوان یکی از قطبهای اصلی این رشته در کشور مطرح باشد.

محمد مرادی سرمربی تیم ‌های استان مرکزی در المپیاد ایرانیان افزود: از سال 83 که با فعالیت رسمی رشته سپک‌ تاکرا در استان مرکزی، توجه به رده ‌های سنی پایه را در اولویت برنامه ‌ها قرار گرفته است که این سرمایه ‌گذاری در دو سال اخیر با کسب نشان های ارزنده در مسابقات داخلی و خارجی به ثمر رسیده است.

وی در ادامه از فعالیت 100 ورزشکار به طور سازمان یافته در رشته سپک‌ تاکرا در استان مرکزی خبر داد و افزود: این تعداد ورزشکار در دو بخش بانوان و مردان، در هشت شهرستان استان فعالیت می‌ کنند و در حال حاضر تنها در شهرهای ساوه و تفرش این رشته فعال نیست.

وی در ادامه از استان مرکزی به عنوان یکی از قطب‌ های سپک‌ تاکرا ایران یاد کرد و با قدردانی از حمایت‌ های فدراسیون ورزش‌ های همگانی و انجمن سپک تاکرا، گفت: کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر کشور، عنوان سومی دومین دوره المپیاد ایرانیان، حضور سه ورزشکار استان در مسابقات جهانی 2009 تایلند و کسب مدال برنز دو ورزشکار استان به همراه تیم ملی سپک‌ تاکرا در مسابقات داخل سالن 2009 ویتنام، از جمله افتخارات سپک‌ تاکرا استان مرکزی در دو سال اخیر بوده است.

مسابقات ورزشی فرهنگیان تفرش آغاز شد

مسابقات ورزشی فرهنگیان شهرستان تفرش یادواره سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در سالن ورزشی شهید باباعلی این شهرستان آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفرش در آیین افتتاحیه این مسابقات گفت: توجه به ورزش، از راهکارهای اساسی پیشگیری ازناهنجاریهای شخصیتی مورد نظر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حسن ذوالفقاری، معنویات، توکل به خداوند و حمایت ازنقش اثرگذار رهبری امام خمینی (ره)‌ را از عوامل اساسی پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 ذکر کرد.

در این مسابقات ، فرهنگیان شهرستان تفرش در قالب تیم های آموزشگاهی، دررشته های مختلف ورزشی به رقابت می پردازند.

نمایش نمادین هریک ازرشته های ورزشی توسط گروه های ورزشی دانش آموزی و هنرنمایی ورزشکاران باستانی کار، از دیگر برنامه های جنبی این برنامه بود.

استان مرکزی قهرمان مسابقات هاکی سومین دوره المپیاد ایرانیان شد

مسابقات هاکی مردان سومین دوره المپیاد ایرانیان با قهرمانی استان مرکزی خاتمه یافت.

در دیدار پایانی این دوره از مسابقات که در سالن دوهزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد٬ تیم‌های مرکزی و کرمانشاه به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری 5 بر 3 تیم میزبان خاتمه یافت.



در دیدار رده ‌بندی هم تیم گلستان در ضربات پنالتی از سد ایلام گذشت و به مدال برنز دست یافت.



در مرحله مقدماتی این پیکارهای 10 تیم حاضر در دو گروه به رقابت با یکدیگر پرداختند؛ در گروه یک که با حضور تیمهای مرکزی٬ گلستان٬ آذربایجان غربی٬ همدان و آذربایجان شرقی برگزار شد٬ تیم میزبان با سه پیروزی و یک شکست صدرنشین شد.



در رده دوم هم تیمهای از کرمانشاه٬ لرستان٬ ایلام٬ سمنان و فارس با یکدیگر رقابت کردند که در پایان تیم کرمانشاه در مکان نخست ایستاد.