لایحه استان البرز با رای بالایی در مجلس تصویب می شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به ضرورت ارتقای ساختار تشکیلاتی غرب استان تهران و تشکیل یک استان جدید با محوریت کرج افزود: مشکلات کنونی کلانشهر کرج که در ابعاد مختلف فرا استانی است با ساختار فعلی قابل حل نیست و سالهاست که کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی به این نتیجه رسیده اند.

وی ادامه داد: آمار دانش آموزان کرجی با جمعیت برخی استانهای کشور برابری می کند اما بودجه ای که در اختیارمان قرار می گیرد شهرستانی است و کفاف نیازها را نمی دهد.

اکبریان با بیان اینکه تصویب استان البرز هدیه دولت به شهروندان کرجی در دهه مبارک فجر محسوب می شود، از مدیران دستگاه های اجرایی خواست با امکانات فعلی به خدمات رسانی ادامه دهند تا ساز و کار استانی مهیا شود.

وی گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی و بافت جمعیتی منطقه این اقدام باید هر چه سریعتر انجام شود.

لایحه استان البرز در مجلس رای بالای می آورد

اکبریان اظهار داشت: لایحه استان البرز به مجلس می رود تا در کمیسیونهای تخصصی بررسی و سپس جهت تصویب به صحن علنی بیاید که با توجه به درک نمایندگان مجلس از مشکلات شهرستانهای غرب استان تهران تصور بر این است که لایحه استان البرز رای بالایی می آورد.

وی با در هرگونه سنگ اندازی در تشکیل استان البرز بیان کرد: نظر مجلس و دولت در خصوص تشکیل استان البرز مساعد است و در حال حاضر هیچگونه واکنش منفی یا مخالفتی با تشکیل استان البرز مشاهده نمی شود.

نماینده مردم کرج در مجلس بعد از تصویب تشکیل استان البرز در دولت با ارسال نامه ای مراتب تشکر خود را از شخص رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اعلام کرد.

اکبریان در نامه خود خطاب به رئیس جمهور آورده است: وظیفه خود می دانم به عنوان نماینده مردم شریف کرج از شما رئیس جمهوری مردمی، اعضای هیئت دولت، معاون اول رئیس جمهوری، وزیرکشور و سایر مسئولان صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.