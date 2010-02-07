غیبت سه بازیکن اصلی استیل آذین برابر سپاهان/ نیکبخت در انتظار اعتماد استیلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استیل آذین در دیدار عصر دوشنبه برابر سپاهان نوین علی عشوری زاد، فریدون زندی و محمدرضا مهدوی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. ضمن اینکه میثم خسروی هم پس از پایان دوران مصدومیت می تواند برابر سپاهان نوین به میدان برود.

از سوی دیگر علیرضا نیکبخت واحدی هم که در دو بازی گذشته استیل آذین نتوانسته در ترکیب اصلی این تیم قرار بگیرد، در گفتگویی با اشاره به انگیزه بالایش برای حضور در دیدار با سپاهان نوین گفت: در شرایط بسیار خوبی قرار دارم اگر استیلی دوباره به من اعتماد کند، می توانم به موفقیت تیم در این دیدار کمک کنم.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین در مورد دیدار با سپاهان نوین هم اظهار داشت: دیدارهای جام حذفی به مراتب سخت تر از مسابقات لیگ است و هیچ تیمی در آن حق اشتباه ندارد. سپاهان نوین هم تیم خوبی است که دوست دارد در تهران شگفتی خلق کند اما ما هم می خواهیم به فینال جام حذفی صعود کنیم به همین دلیل باید در این دیدار پیروز شویم.

نیکبخت در پایان در مورد موفقیت پرسپولیس در شهرآور 68 گفت: پرسپولیس با حضور مدیری خوب و کادر فنی مجرب لیاقت پیروزی در شهرآورد برابر استقلال را داشت.