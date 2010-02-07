تشکیل صندوق ملی انرژی با همکاری چهار بانک دولتی

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، وزیر نفت ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: مشخص شدن قیمت خوراک طرحهای صنعت نفت باعث خواهد شد سرمایه گذاران با محاسبه قیمت اعلام شده توجیه و یا عدم صرفه اقتصادی برای مشارکت در اجرای طرحها را محاسبه کنند.

وی با بیان اینکه کشورهایی از جمله قطر در بهره برداری از میادین نفتی و گازی خود با شرکتهای خارجی، مخزن را به اشتراک می گذارند، اظهار داشت: چنین اقدامی در کشورمان مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که برهمین اساس، برای جذب سرمایه گذار خارجی به شیوه بیع متقابل و یا تسهیلات بانکی اقدام می شود.

میرکاظمی با بیان اینکه امید می رود تا پایان سالجاری قسط اول همه پروژه ‌های وزارت نفت پرداخت شود، گفت: با تشکیل صندوق ملی انرژی با همکاری چهار بانک داخلی و منابع بانک مرکزی سعی خواهد شد حجم قابل توجهی از فعالیتها مورد پوشش قرار گیرد.

وی به ویژگی‌های این طرح اشاره کرد و گفت: این اقدام افزون بر استفاده از منابع داخلی، زمینه حضور شرکتهای داخلی در پروژه‌های صنعت نفت را نیز فراهم می کند.

وزیر نفت افزود: این امر موجب می‌ شود که اگر عده ‌ای علاقه کمتری به سرمایه ‌گذاری در ایران داشته باشند بتوانیم از محل صندوق انرژی پروژه‌های نفتی را توسعه دهیم .

میرکاظمی گفت: اگر شرکتهای خارجی تمایل به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را نداشته باشند از منابع داخلی و تکیه بر دانش متخصصان داخلی استفاده خواهیم کرد.