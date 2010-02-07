مصوبه اشتغال 50 درصد نیروهای بومی در پارس جنوبی عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با وزیر نفت کشورمان افزود: با توجه به تعدد پروژه های نفتی در استان بوشهر مردم این استان موفقیت دولت را در موفقیت وزارت نفت در برنامه ‌های خود می‌ دانند.

وی با بیان اینکه سهم وزارت نفت در سفر دوم بیشتر از همه وزارتخانه ‌ها بوده است، گفت: بنابراین از وزیر نفت انتظار داریم در این سفر توسعه اشتغال، آموزش، دانایی محوری، تامین خدمات ویژه برای کارکنان وزارت نفت را در دستورکار خود قرار دهند .

امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید نگاه ویژه ‌ای به استان زرخیز بوشهر داشته باشد، گفت: استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی ایران و مهمترین مرکز صدور نفت در ایران مطرح است که باید نگاهی ویژه به آن شود.