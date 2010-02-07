فرهنگ مکتوب باید جایگزین فرهنگ شفاهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلیل صفری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دومین کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت کشور در قم، با تبیین نقش کتاب و کتابخوانی در رشد و شکوفایی انسان و پیشرفت جامعه گفت: ما در کشور با این مشکل روبرو هستیم که فرهنگ مکتوب در بین مردم رایج نیست ‎و هنوز از فرهنگ شفاهی گذر نکرده‌ایم و مردم ما با فرهنگ شفاهی انس بیشتری دارند.



وی با اشاره به این که فرهنگ شفاهی دارای آسیب‌هایی است گفت: فرهنگ شفاهی دارای آسیب‌های زیادی است که یکی از آن موارد ایجاد شایعه در بین مردم است و ما باید با تأسیس کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، فرهنگ مکتوب را به درون خانواده‌ها بیاوریم.



صفری با تأکید بر این مهم که اصلی‌ترین عامل رشد ذهنی انسان در زندگی کتاب خواندن است، بیان داشت: از شاخصه‌های رشد هر جامعه سرانه مصرف کاغذ، میانگین زمان مطالعه و سرانه فضای کتابخانه‌هاست که الحمدلله در کشور و در شهر قم این روند در حال گسترش است.



وضعیت مالی نویسندگان باید جایگاه مناسبی داشته باشد



مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ادامه داد: باید به بحث صنعت فرهنگ در کشور توجه بیشتری شود و در روند آن به بحث سود دهی، تنوع، جذابیت و نیاز و خواسته‌های مردم مورد توجه باشد.



صفری با اشاره به این که وضعیت مالی نویسندگان در کشور جایگاه مناسبی ندارد، گفت: باید به لحاظ معنوی برای نویسندگان ارزش زیادی قائل شویم و آنها باید از نظر مالی تأمین باشند تا بتوانند با فراغ بال مطالب و پیام‌های مفید را در اختیار مردم قرار دهند و به کیفیت بیش از کمیت بها دهند.



صفری در پایان گفت: برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در بین همه اقشار جامعه باید فضاهای کتابخانه‌ای را افزایش دهیم، سرانه عضویت در کتابخانه‌ها را بالا ببریم، بحث آموزش هنر مطالعه را سرفصل کار خود در مدارس و امر تعلیم و تربیت قرار دهیم و به موضوع کتاب بیش از پیش بپردازیم.