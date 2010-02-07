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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

صفری:

فرهنگ مکتوب باید جایگزین فرهنگ شفاهی شود

فرهنگ مکتوب باید جایگزین فرهنگ شفاهی شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثار گران کشور خواستار جایگزینی فرهنگ مکتوب به جای فرهنگ شفاهی در بین مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلیل صفری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دومین کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت کشور در قم، با تبیین نقش کتاب و کتابخوانی در رشد و شکوفایی انسان و پیشرفت جامعه گفت: ما در کشور با این مشکل روبرو هستیم که فرهنگ مکتوب در بین مردم رایج نیست ‎و هنوز از فرهنگ شفاهی گذر نکرده‌ایم و مردم ما با فرهنگ شفاهی انس بیشتری دارند.

وی با اشاره به این که فرهنگ شفاهی دارای آسیب‌هایی است گفت: فرهنگ شفاهی دارای آسیب‌های زیادی است که یکی از آن موارد ایجاد شایعه در بین مردم است و ما باید با تأسیس کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، فرهنگ مکتوب را به درون خانواده‌ها بیاوریم.

صفری با تأکید بر این مهم که اصلی‌ترین عامل رشد ذهنی انسان در زندگی کتاب خواندن است، بیان داشت: از شاخصه‌های رشد هر جامعه سرانه مصرف کاغذ، میانگین زمان مطالعه و سرانه فضای کتابخانه‌هاست که الحمدلله در کشور و در شهر قم این روند در حال گسترش است.

وضعیت مالی نویسندگان باید جایگاه مناسبی داشته باشد

مدیر کل دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ادامه داد: باید به بحث صنعت فرهنگ در کشور توجه بیشتری شود و  در روند آن به بحث سود دهی، تنوع، جذابیت و نیاز و خواسته‌های مردم مورد توجه باشد.

صفری با اشاره به این که وضعیت مالی نویسندگان در کشور جایگاه مناسبی ندارد، گفت: باید به لحاظ معنوی برای نویسندگان ارزش زیادی قائل شویم و آنها باید از نظر مالی تأمین باشند تا بتوانند با فراغ بال مطالب و پیام‌های مفید را در اختیار مردم قرار دهند و به کیفیت بیش از کمیت بها دهند.

صفری در پایان گفت: برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در بین همه اقشار جامعه باید فضاهای کتابخانه‌ای را افزایش دهیم، سرانه عضویت در کتابخانه‌ها را بالا ببریم، بحث آموزش هنر مطالعه را سرفصل کار خود در مدارس و امر تعلیم و تربیت قرار دهیم و به موضوع کتاب بیش از پیش بپردازیم.

کد مطلب 1031477

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