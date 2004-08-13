متخصص بررسيهاي دفاعي آمريكا :حمله به ايران عاقلانه نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه ديلي استاردر مقاله اي يادآورشد زماني كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا براي اولين بار در ژانويه 2002 در سخنراني خود از محور شرارت ياد كرد تقريبا همه مي دانستند كه وي زمينه را براي اقدام نظامي عليه عراق آماده مي سازد اما هم اكنون سوال اين است كه آيا دولت بوش هم اكنون زمينه را براي جنگ با ايران آماده مي سازد .

اين روزنامه درادامه مدعي شد زمانيكه بوش پرونده تسليحات كشتار جمعي و حمايت از تروريسم را عليه رژيم عراق آماده مي كرد وي از برنامه هسته اي ايران در بوشهر خبر داشت تا پيش از دسامبر 2002 تنها بوشهر به عنوان توانايي هسته اي ايران به شمار مي آمد. اما پس از آن آشكار شد كه ايران در نطنز و اراك نيز نيروگاهها و رآكتورهاي آب سنگين دارد .

در اين مقاله با اشاره به همكاري همه جانبه ايران باآژانس آمده است كه ايران اعلام كرده بود برنامه هسته اي اين كشور تماما غير نظامي است به بازرسان آژانس اجازه داد سايتهاي هسته اي اين كشور را مورد بازرسي قرار دهند . در آگوست 2002 بازرسان آژانس در نطنزآلودگيهاي اورانيوم غني شده سطح بالا يافتند و اين در حالي است رابرت گيتس رئيس سابق سيا اعلام كرد ايران هر زمان بخواهد مي تواند تسليحات هسته اي بسازد .

زمانيكه در نشست ماه ژوئن خود ، آژانس بين المللي انرژي اتمي ايران را به دليل همكاري نكردن با اين آژانس محكوم كرد ايران اعلام كرد كه غني سازي را از سر مي گيرد .

اين روزنامه در ادامه به گزارش كميسيون تحقيق در مورد حوادث 11 سپتامبر اشاره مي كند كه اعلام مي دارد ايران در سال 2003 فعالترين دولت حامي تروريسم بود .

اين گزارش اشاره مي كند كه هشت تن از عوامل القاعده پيش از انجام حوادث 11 سپتامبر از ايران عبور كرده بودند و به گفته جرج بوش در مورد ارتباط ايران با القاعده اشاره مي كند .

در ادامه اين گزارش نويسنده با تمركز بر رفتار دوگانه كاخ سفيد در خصوص مسائل هسته اي واعمال فشار بيش از حد مي افزايد محافظه كاران آمريكايي در پرش برروي واگن ايران سرعت زيادي از خود نشان دادند و پرونده قطوري براي ايران آماده ساختند . در ادامه مقاله به نمونه هايي از اتهامات مقامات آمريكايي و جو سازي رسانه هاي آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره مي كند .

در ادامه نويسنده گزارش اين سوال را مطرح مي سازد آيا آمريكا راه را براي حمله به ايران هموار مي سازد ؟

نيويورك تايمز در تيتر روز 8 آگوست خود مي نويسد ديپلماسي براي كند كردن تسليحات هسته اي در ايران شكست خورد " و روز بعد واشنگتن پست در مقاله اي به نقل از كانداليزا رايس مي نويسد : ما نمي توانيم به ايرانيها اجازه بدهيم كه تسليحات هسته اي خود را توسعه دهند .

بسياري بر اين باورند كه با توجه به حضور 140 هزار سرباز آمريكايي در عراق حمله به ايران براي آمريكا غير ممكن است . اگر چه نيروي نظامي ايران نسبت به ارتش آمريكا غير قابل مقايسه است با اين حال ارتش ايران بسيار گسترده تر و مجهزتر از ارتش عراق است . ايرانيها همچنين بايد از عملياتهاي نيروهاي آمريكايي در عراق درسهايي بگيرند تا تاكتيكهاي خود را مطابق با آن طراحي كنند .

دومين دليلي كه اين روزنامه در مورد مشكل آمريكا براي حمله به ايران بيان مي كند اين است كه ايران همانند عراق 12 سال از بمباران هوايي پدافند هوايي و ديگر اهداف نظامي خود رنج نبرده است .

و بالاخره اينكه اگرچه ايران در ميان افغانستان و عراق قرار گرفته است اما وضعيت امنيتي دراين دو كشور به گونه اي است كه هيچ يك از اين كشورها نمي توانند نقطه اي براي آغاز حمله عليه ايران باشند .

در ادامه اين مقاله مي افزايد حمله زميني به ايران در آينده نزديك نيز بسيار بعيد به نظر مي رسد . اما فرض بمباران سايتهاي هسته اي ايران ممكن است چراكه نه نيروي هوايي آمريكا و نيروي دريايي اين كشور در عراق درگير نيستند .

اما اين كار نيز با خطرات بسياري همراه است چراكه نمي توان مطمئن بود كه اطلاعات در مورد اماكن و موقعيتهاي هسته اي ايران تا چه اندازه درست است . آمريكا از اين مسئله كه برنامه هسته اي ايران به بوشهر محدود نمي شود غافلگير شده بود ، بنابراين واشنگتن هنوز نمي داند كه آيا سايت هسته اي ديگري نيز وجود دارد .

مسئله و مشكل ديگر آمريكا اين است كه سايتهاي هسته اي ايران اكثرا در مناطق شهري هستند و اين مسئله تلفات جاني بسياري خواهد داشت به عنوان نمونه مراكز تحقيقات هسته اي ايران در تهران هستند .

و بالاخره سوال اين است كه آيا حمله به ايران عاقلانه است و همانند حمله به عراق خواهد بود . حمله به يك كشور مسلمان ديگر پس از افغانستان و عراق در نظر مسلمانان ديگر در جهان اسلام ، اعلام جنگ واقعي عليه مسلمانان تفسير خواهد شد واين مسئله سلاحي در دستان بن لادن و ديگر گروههاي اسلامي تند رو خواهد بود كه قصد دارند بيش يك ميليارد مسلمان جهان را عليه آمريكا بشوانند .

حمله به ايران تهديدات تروريستي عليه آمريكا را مضاعف خواهد كرد .

اين مقاله بوسيله چارلز پينا Charles V. Pena مدير بررسيهاي سياست دفاعي در موسسه كاتو و عضو نيروهاي ويژه موسسه كاتو و تحليلگر تروريسم MNBC نگاشته شدكه كتاب " خروج از عراق : چرا آمريكا بايد به اشغال نظامي عراق پايان دهد و جنگ عليه القاعده را از سر بگيرد " را نوشته است .