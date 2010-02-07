ساخت مخزن 10 هزار مترمکعبی آب در کرج آغاز شد

سیامک مهرورزین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: عملیات احداث این مخزن ذخیره آب با هزینه 20 میلیارد ریال آغاز شده است و تکمیل آن بخشی از مشکلات آب در غرب استان تهران را کاهش می دهد.

وی ادامه داد: مخزن یادشده چند منطقه رجایی شهر را تحت پوشش قرار می دهد.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر، مخزن موجود با ظرفیت شش هزار و 400 مترمکعب، وظیفه تامین آب چند منطقه رجایی شهر (زونهای F - D - C - B - A ) را به عهده دارد و با توجه به وسعت و جمعیت زیاد در این منطقه قرار است تامین آب با فشاری مناسب در این زون به طور مستقل توسط مخزن جدید انجام شود.

مهرورزین در خصوص برنامه های فرهنگی شرکت آبفای غرب استان تهران نیز اظهار داشت: از مهرماه سال جاری تاکنون بیش از 10 هزار نفر از دانش آموزان در دو فرهنگسرا در فردیس و کرج و 18 مدرسه ابتدایی کرج با مفاهیم و پیامهای صرفه جویی آب آشنا شده اند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با بازگشایی مدارس از مهرماه امسال، فعالیت گروه فرهنگی - آموزشی روابط عموی آبفای غرب استان تهران با هماهنگی روسای نواحی یک و سه آموزش و پرورش در مدارس مقطع ابتدایی کرج و فرهنگسرای ایثار فردیس و کوثر کرج آغاز شد.

این مسئول اضافه کرد: در طی مدت سه ماه از آغاز این امر 25 برنامه فرهنگی - آموزشی اجرا شده است.

وی یادآور شد: اجرای برنامه های شاد و موزیکال آموزشی در خصوص روشهای صحیح مصرف آب، شعرخوانی، اجرای مسابقه و اهدای جایزه و توزیع بروشور و پوستر از بارزترین این برنامه ها بوده که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.