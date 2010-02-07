چهار میلیارد ریال برای بهره برداری پروژه های در شفت سرمایه گذاری شد

حسن آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در دهه فجر به بهره برداری می رسد، افزود: کلنگ پروژه بزرگ مجتمع فولاد شهرستانهای شفت و فومن، کارخانه ریسندگی در شهرک صنعتی شفت، ورزشگاه بزرگ زنجیره ای شفت در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب به زمین زده می شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه شفت دارای شهرک و کارگاه صنعتی بوده که در مناطق شهری و روستای فعال است، اظهار داشت: این شهرستان همچنین دارای کارگاه های صنعتی در زمینه فرش بافی، منبت، صنایع مستظرفه و خراطی است.

فرماندار شفت سطح زیرکشت این شهرستان را افزون بر سه هزار و 265 هکتار عنوان کرد و افزود: این شهرستان در تولید برنج، خشکبار از جمله شاه بلوط ، صیفی جات و گل و گیاه زینتی فعالیت می کند و همچنین درزمینه دامداری این شهرستان در تولید دام و طیور و شیر و عسل و شیلات و پرورش آبزیان و کرم ابریشم نقش فعالی دارد.

شهرستان شفت در غرب گیلان واقع شده است که از شمال به شهرستانهای رشت و صومعه سرا، از جنوب به رودبار و استان زنجان، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان فومن محدود می شود.

مساحت این شهرستان 968.681 کیلومترمربع و شامل دو بخش مرکزی و احمد سرگوراب و دو شهر شفت و احمد سرگوراب و چهاردهستان به نامهای احمد سرگوراب، چوبر، جیرده و ملاسراست.