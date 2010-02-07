اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اولین دوره مسابقات فوتسال نظام دامپزشکی خراسان رضوی که به مناسبت فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی از 14 بهمن ماه در مشهد آغاز شده بود با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

حمید افشاریان، مسئول تربیت بدنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: این دوره از مسابقات با حضور 10 تیم به مدت چهار روز در مجموعه ورزشی تربیت معلم مشهد برگزار شد و تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات با انجام 24 بازی این دوره از مسابقات را به انجام رساندند.

وی گفت: تیمهای نظام دامپزشکی سرخس، نظام دامپزشکی استان و نظام دامپزشکی سبزوار به ترتیب حائز مقام های اول تا سوم شدند و تیم سبزوار جام اخلاق این دوره از مسابقات را نیز از آن خود کرد.

آغاز مسابقات ورزشی جام فجر کارکنان برق خراسان رضوی

به مناسبت سی و یکمین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در قالب پنج رشته ورزشی در بین کارکنان و فرزندان آنان آغاز شد.

این دوره از مسابقات برای کارکنان در رشته های والیبال، فوتسال، شنا، آمادگی جسمانی وتنیس روی میز و برای فرزندان کارکنان در رشته های فوتسال، شنا و تنیس روی میز در حال برگزاری است.

در رشته والیبال کارکنان هشت تیم، فوتسال کارکنان 12 تیم و فوتسال فرزندان کارکنان 15 تیم به مصاف هم می روند.

در رشته شنای کارکنان 24 نفر، آمادگی جسمانی کارکنان 68 نفر، تنیس روی میز کارکنان 22 نفر و در رشته شنای فرزندان کارکنان 23 نفر و تنیس روی میز فرزندان کارکنان 27 نفر شرکت کرده اند.

دوچرخه‌ سوار نیشابوری قهرمان کشور شد

علی مرشدلو دوچرخه‌سوار جوان نیشابوری در مسابقات المپیاد ایرانیان در رشته هزار متر سرعت به مقام قهرمانی کشور دست یافت.

این مسابقات در استان کرمان، شهرستان بم برگزار شد. کیومرث باقری دیگر دوچرخه سوار نیشابوری نیز در این مسابقات حضور داشت.