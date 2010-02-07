به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 19/11/88

* پیکان قزوین - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: بهرام کیانی و جواد شیروانی، داورچهارم: علیرضا اکرمی

* استیل آذین تهران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: جمشید دانش مهر، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و کیومرث رضائی، داور چهارم: محمد کمانی

* نساجی مازندران - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حمید نظری و حسین طالقانی، داور چهارم: علیرضا شیخی

* ملوان بندرانزلی - سپیدرود رشت، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: منصور نوری، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی زادگان، داور چهارم: غلامرضا مستقیم

* فولادنوین اهواز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

داور: محمد ملکی، کمک‌ها: محمدرضا اسحاقیان و مهرداد الوندی، داور چهارم: آرش خرمیان

* شاهین پارس جنوبی - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: جواد شرفی، کمک‌ها: کیانوش داوودزاده و سجاد طوری، داور چهارم: ایمان فرخی مهر

* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج (مرحله سوم جام حذفی)

داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: رضا سخندان و مرتضی کریمی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی

* استقلال تهران - ذرت کاران پارس آباد، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: صادق نوری و تورج عیوض محمدی، داور چهارم: حسین عباسی

سه‌شنبه - 20/11/88

* صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان (مرحله سوم جام حذفی)

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: سعید زارع و مجید زارع، داور چهارم: امیرسعیدفر

* مس رفسنجان - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان

داور: بابک وسیله بر، کمک‌ها: عباس حاجی زاده و حسین مفتاح، داور چهارم: محمدعلی ترابیان

* گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

داور: مهدی سیدعلی، کمک‌ها: حمید غمزه و سخاوت سلیمان نژاد، داور چهارم: مهدی حاج عباسی

* ایرانجوان بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: وحید مهرپیشه، کمک‌ها: حسین سنجری و محمدرضا امینی، داور چهارم: محمدرضا خداپرست

* آلومینیوم هرمزگان - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

داور: فرشید افشار، کمک‌ها: علی موغلی و عباس انتظاری، داور چهارم: جواد رحیم زاده

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: علیرضا کناری و حسین یوسفی، داور چهارم: مهدی باغیانی

همچنین طبق اعلام سازمان لیگ برتر دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذرت کاران پارس آباد که قرار بود ساعت 16:45 روز دوشنبه برگزار شود، با 15 دقیقه تاخیر و از ساعت 17 آغاز خواهد شد.