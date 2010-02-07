ارتباط بین دو سمت رودخانه ملنتی در شهر جیرفت مختل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طغیان رودخانه ملنتی در مرکز شهر جیرفت به عنوان پر جمعیت ترین شهرستان جنوبی استان کرمان و بسته شدن گذرگاههای بستر رودخانه که دو سمت بافت قدیم و بافت جدید شهر جیرفت را به هم متصل می کنند موجب شده است ترافیک شدیدی روی تنها پل ارتباطی بین دو سمت رودخانه ایجاد شود.

نکته قابل تامل عبور دو رودخانه بزرگ سیلابی و دائمی از شهر جیرفت می باشد که رودخانه ملنتی به عنوان رودخانه سیلابی و رودخانه هلیل رود به عنوان یکی از پر آب ترین رودخانه های جنوب کشور مطرح هستند و روی این رودخانه ها تنها یک پل وجود دارد که ارتباط بین دو سمت این رودخانه ها را برقرار می کند.

در سیل سالهای گذشته شهر جیرفت به دلیل طغیان این دو رودخانه عملا ارتباط مردم در بافت قدیم شهر جیرفت با دیگر مناطق قطع شد و تعداد زیادی از شهروندان جیرفتی در محاصره سیل قرار گرفتند، باید با استفاده از این تجربه بگونه ای برنامه ریزی کرد که از تکرار چنین حادثه ای جلوگیری شود.

این دو روخانه شهر جیرفت را به سه بخش مجزا تبدیل کرده اند که هر سه بخش بسیار پر جمعیت و با تراکم جمعیتی بالا هستند و طغیان هر یک از این رودخانه ها براحتی موجب جدا شدن قسمتهای شهر از یکدیگر می شود که این امر در سیلهای وسیع سالهای گذشته در شهر جیرفت روی داده است.

با توجه به اینکه روی هر کدام از این رودخانه های عظیم تنها یک پل وجود دارد و درواقع این پلها تنها راه ارتباطی پنج شهرستان جنوبی استان به مرکز استان می باشند برنامه ریزی درخصوص ایجاد راههای جایگزین در این بخش بسیار ضروری است.

اهمیت ساخت پل روی این رودخانه ها در خصوص ایجاد پدافند غیرعامل نیز تاثیرگذار است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده است.

بارندگی روزهای اخیر در شهرستان جیرفت منجر به طغیان رودخانه ملنتی شده است و تنها راه ارتباطی بافت قدیم و جدید شهر پل کم عرض رودخانه ملنتی شده است، این درحالی است که مراکز خدمات رسانی از جمله بیمارستانها و ادارت دولتی و مدارس در دو سمت این رودخانه وجود دارد و رفت و آمد برای مردم این شهر بین دوقسمت شهر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

شهردار جیرفت در این خصوص گفت: شب گذشته به دلیل بسته شدن راههای ارتباطی بستر رودخانه ملنتی ترافیک شهر بر روی پل کم عرض رودخانه ملنتی متمرکز شده بود که این مسئله منجر به بروز ترافیک چندین کیلومتری روی این پل کم عرض شد و راه ارتباطی بین بافت قدیم و جدید جیرفت مختل شد.

محمود معناصری تصریح کرد: این مشکل همچنان ادامه دارد و عبور و مرور مردم از دو طرف رودخانه به سختی صورت می گیرد بگونه ای که اگر فردی برای انتقال بیمار خود بخواهد به بافت جدید شهر برود با مشکل روبرو می شود.

وی افزود: همین مسئله موجب شد کامیونهایی باری که از سوی بندرعباس به سمت کرمان درحرکت بودند 72 ساعت در جیرفت متوقف شدند.

شهردار جیرفت با اشاره به توجه ویژه مسئولان استان کرمان به توسعه شهرستانهای جنوبی کرمان خواستار اختصاص اعتبار مورد نیاز برای احداث پل روی رودخانه ملنتی شد.

یکی از شهروندان جیرفتی نیز در این خصوص گفت: رفت و آمد بین دو طرف رودخانه به سختی امکان پذیر است و این درحالی است که منزل مسکونی من در بافت جدید و محل کارم در بافت قدیم شهر واقع شده است.

فرد دیگری با اشاره به ترافیک شدید شب گذشته این پل گفت: مسیر 500 متری را نزدیک به 1.5 ساعت طی کردم و ساعتها در ترافیک ماندم.

وی اضافه کرد: مردم شهر جیرفت از مسئولان می خواهند ساخت پل دوم روی رودخانه ملنتی را به عنوان تنها راه حل این مشکل در دستور کار قرار دهند.