فیلم سینمایی "درد سر" در صدا و سیمای مرکز گیلان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این فیلم سینمایی با مدت زمان 90 دقیقه پس از 26 روز به مرحله پایانی فیلمبرداری رسید.

خلاصه داستان این فیلم به این شرح است: دو سارق به استخدام شخصی تبهکار به نام تیمور در آمده اند تا با وی در سرقتی پیچیده همکاری کنند آنها پس از انجام سرقت شی مسروقه را به نفع خود پنهان می کنند و این منجر به درگیری آنها با تیمور و وقوع اتفاقاتی تاثیر گذار در سرنوشت آنها می شود.

این فیلم در ژانر پلیسی کمدی تهیه شده و در روستای دافچای خمام تصویر برداری شده است که در ایام نوروز از یکی از شبکه های سراسری پخش خواهد شد.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده و کارگردانی کامبیز کاشفی، نویسندگی مصطفی سیرتی، مجری طرح و مدیر تولیدی کامران کاشفی، تصویر برداری حسنعلی اسدی، صدا برداری علیرضا افخمی، برنامه ریز و دستیار یک آزاده نوربخش، طراح گریمی علیرضا جواد پور، طراح صحنه و لباس کیان کاشفی، بازیگرانی کامبیز کاشفی، حسین توشه، فرج الله گل سفیدی، وحید محبوب بشری، حبیب پور سیفی، محمد علی فرمند، عارفه صفر زاده، نیما رهایی، محمد رضا قلی پور است.

دو تله فیلم تلویزیونی دیگر نیز در دست تولید سیمای مرکز گیلان قرار دارد.