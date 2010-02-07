مسئولان مردم را در مورد هدفمند کردن یارانه ها آگاه کنند

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با اشاره به وضعیت کنونی کشور در بخش انرژی اظهار داشت: در حال حاضر ایران از لحاظ انرژی وضعیت خوبی را داراست و نیازی به کشورهای دیگر ندارد.

وی افزود: اما با این منابع انرژی به صورت صحیح و اصولی استفاده نمی شود که در این راستا باید نحوه استفاده صحیح از انرژی به مردم آموزش داده شود تا بتوان نهایت استفاده از این منابع را به عمل آورد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در شرکتهای خودرو و ساختمان سازی باید از تکنیکهای جدید و نوین استفاده شود چرا که هم اکنون مدیریت در مصرف انرژی اعمال نمی شود.

گروسی بیان داشت: تمام دولتها در گذشته در صدد اجرای طرح تحول اقتصادی و در ادامه هدفمند کردن یارانه ها بودند، اما جسارت اجرا کردن آن را نداشتند اما در دولتهای نهم و دهم این امر محقق شد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس عنوان کرد: در حال حاضر بسترها برای اجرایی شدن این طرح در کشور توسط دولت فراهم شده و دست اندرکاران اجرای طرح در صدد یافتن معایب هستند تا به نحو احسن انجام شود.

وی ادامه داد: در اکثر روستاها و مناطق محروم مردم از نحوه اجرا و جزئیات طرح تحول اقتصادی و در ادامه آن هدفمند کردن یارانه ها اطلاعاتی ندارد و در این راستا باید مسئولان به آگاه سازی مردم بپردازند تا اجرای طرح عواقب منفی در جامعه نداشته باشد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر در کشور ایران به طور میانگین 87 هزار میلیارد تومان انرژی مصرف می شود که این آمار برابر بودجه یک سال کشور است، باید در این زمینه فکر اساسی شود.

گروسی اذعان داشت: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه دولت باید اطلاعات دقیقی از مردم داشته باشد تا یارانه ها به نیازمندان واقعی به نحو مطلوب ارائه شود.

نماینده مردم شهریار در مجلس گفت: در حال حاضر حدود 30 درصد کالاهای قاچاق در کشور کشف می شود و بقیه یا وارد و یا خارج می شود، با اجرای این طرح به طور قطع جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می شود.

شهرستان 620 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.