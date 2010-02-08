خواص همپای مردم استکبار را محکوم کنند

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: مردم ایران به بلوغ سیاسی و فهم بالایی رسیده اند و برای شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن منتظر اعلام و توصیه کسی نمی مانند.

وی افزود: در مدت اخیر مردم ایران نشان دادند در تبعیت از آرمان امام خمینی(ره)، بیعت با مقام معظم رهبری و حمایت از نظام جمهوری اسلامی یک گام از خواص جامعه جلوتر هستند.

آیت الله حیدری تاکید: خواص، مسئولان و گروه های سیاسی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن و اعلام انزجار از استکبار جهانی و تبعیت از ولایت فقیه خود را به قافله خروشان مردم برسانند و مبادا از سیل خروشان ملت ایران عقب بمانند.



