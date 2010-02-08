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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۳

عضو مجلس خبرگان:

خواص همپای مردم استکبار را محکوم کنند

خواص همپای مردم استکبار را محکوم کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: آیت الله حیدری آل کثیر گفت: خواص کشور در روز 22 بهمن از قافله خروشان مردم در محکومیت استکبار جهانی عقب نمانند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: مردم ایران به بلوغ سیاسی و فهم بالایی رسیده اند و برای شرکت در راهپیمایی روز 22 بهمن منتظر اعلام و توصیه کسی نمی مانند.

وی افزود: در مدت اخیر مردم ایران نشان دادند در تبعیت از آرمان امام خمینی(ره)، بیعت با مقام معظم رهبری و حمایت از نظام جمهوری اسلامی یک گام از خواص جامعه جلوتر هستند.

آیت الله حیدری تاکید: خواص، مسئولان و گروه های سیاسی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن و اعلام انزجار از استکبار جهانی و تبعیت از ولایت فقیه خود را به قافله خروشان مردم برسانند و مبادا از سیل خروشان ملت ایران عقب بمانند. 


 

کد مطلب 1031508

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