راه آهن قطعه رشت به آستارا در سال آینده اجرایی می شود

بهمن محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تفاهمنامه و انتخاب پیمانکار این پروژه انجام شده است، افزود: اعتبارات راه آهن قزوین، رشت و آستارا امسال با 20 درصد افزایش تخصیص نسبت به سال گذشته برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد عدالت محورانه دولت نهم و دهم به شهرستانها باعث دلخوشی بیشتر مردم شده است، اظهار داشت: در دهه فجر امسال 31 طرح عمرانی با 65 میلیارد ریال و 42 طرح فرهنگی افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال همچنین درخصوص هماهنگی و روان سازی منابع طبیعی استان در اجرای زیرساختها، تجهیز و حفر چاه ها، تقویت عرصه های ورزشی و سالنهای ورزشی، ساخت مجتمع فرهنگی و هنری، گازرسانی به شهرک چوکا و تأمین اعتبار بیمارستان رضوانشهر با اعتبار هشت میلیارد و 200 میلیون ریال اشاره و خواستار رفع مشکلات در این خصوص شد.

وی همچنین در خصوص جاده پونل به خلخال، بیمارستان رضوانشهر، سد شفارود، نیروگاه سیکل ترکیبی، رفع مشکل خط تغییر انتقال لوله گاز و ضرورت نوسازی و مقاوم سازی مدارس در این منطقه تاکید کرد.