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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

600 هکتار ذخیره گاه جنگلی در رودبار وجود دارد

600 هکتار ذخیره گاه جنگلی در رودبار وجود دارد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رودبار از وجود 600 هکتار ذخیره گاه جنگلی، سه طرح جنگلداری و همچنین دو هزار و 600 عرصه جنگلکاری شده در منطقه سلانسر در این شهرستان خبر داد.

محمد رضا شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حجم عملیات اجرایی در شهرستان روبار با توجه به شرایط آب و هوای و اقلیم متفاوت بسیار بالا ست، افزود: حفاظت و صیانت از عرصه های مرتعی و جنگلی در این منطقه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی در تمام بخشها یکی از معضلات اساسی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودباراست که باید توجهی ویژه شود.

رئیس منابع طبیعی رودبار افزود: از آغاز اجرای طرح ساماندهی و خروج جنگل نشینان تاکنون بیش از 212 خانوار جنگل نشین با 22 هزار و 700 واحد دامی و با هزینه 85 میلیارد ریال از جنگلهای شهرستان رودبار خارج شده اند و برای خروج 385 خانوار متقاضی و علاقمند به اجرای طرح ساماندهی، بیش از 280 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: از آغاز امسال تاکنون چهار خانوار جنگل نشین با 385 واحد دامی و با هزینه افزون بر دو میلیارد و 840 میلیون ریال ساماندهی و از جنگلهای شهرستان رودبار خارج شده اند و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز تا پایان امسال 16 خانوار دیگر با یک هزار و 615 واحد دامی ساماندهی خواهند شد.

شکوری گفت: امسال علاوه بر ایجاد 7.5 کیلومتر حصارکشی و مراقبت از ذخیره گاه ارس در منطقه عمارلو، کار 50 درصد از امور مربوط به حفاظت و مرمت از پارک جنگلی میرزاکوچک خان با اعتبار 110 میلیون ریال انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری کار بهبود و اصلاح مراتع شهرستان رودبار در سطح پنج هزار و 813 هکتار و اجرای طرح مدیریت پایدار مراتع در سطح هزار و 500 هکتار آغاز شده است که هم اکنون نیز با پیشرفت فیزیکی 42 درصدی ادامه دارد.

رئیس منابع طبیعی رودبار در ادامه یاد آورشد: شهرستان رودبار 220 هزار هکتار عرصه ملی دارد که تاکنون برای 216 هزار هکتار از عرصه های آن به نام دولت جمهوری اسلامی سند مالکیت صادر شده است.
کد مطلب 1031514

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