اخبار کوتاه ورزشی از استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هفته چهاردهم لیگ برتر واترپلوی کشور تیم هیئت شنای گیلان به دلیل حضور نیافتن در شهر امیدیه پنج بر صفر از سوی فدراسیون مقابل نفت این شهر مغلوب اعلام شد، این تیم با هشت امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی 10 تیمی لیگ برتر قرار دارد.

همچنین مرحله سوم و پایانی لیگ دسته اول تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشور با قهرمانی تیم کرمان در بخش خمام رشت به پایان رسید.

در پایان این رقابتها تیم کرمان با 39 امتیاز قهرمان شد، تیمهای قم و تهران با 38 و 36 امتیاز دوم و سوم شدند و تیم گیلان نیز با 31 امتیاز به مقام چهارم رسید.

در لیگ دسته اول تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان کشور 45 ورزشکار در قالب 9 تیم با هم رقابت کردند، نفرات برتر به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولان ایران دعوت شدند.

بدمینتون باز گیلانی راهی مرحله فینال رقابتهای بین المللی جام فجر شد



درمرحله نیمه پایانی این رقابتها "محمدرضا خردمندی" از گیلان در بخش انفرادی دو بر یک "علی شاه حسینی" از ایران برد و در مرحله فینال حریف پرنیت از هندوستان شد.

در بخش دو نفره نیز تیم محمد رضا خرد مندی و علی شاه حسینی از ایران مقابل ترکیه به برتری رسید و به مصاف تیم هند می رود.

در رقابتهای بین المللی بد مینتون جام فجر 80 بد مینتون باز از 15 کشور دنیا در سالن شهید شیرودی تهران با هم مصاف می دهند.

پیروزی تیمهای گیلانی در المپیاد ایرانیان

تیمهای قایقرانی، هاکی، جودو و کاراته گیلان در روز پایانی از سومین دوره المپیاد ورزشی ایراینان در مجموع هفت مدال نقره و برنز در قسمت تیمی و انفرادی کسب کردند.

در چار چوب روز پایانی این مسابقات در قایقرانی آبهای آرام در کاپاک یکنفره بانوان انسیه رهرو از گیلان پس ازنماینده کرمانشاه به مدال نقره رسید، در کاپاک یک نفره مردان علی آقا میرزایی از گیلان دوم شد و در کانو یک نفره مردان سهیل نوروز ن‍‍‍‍‍ژاد پس از نمایندگان گلستان و کرج یک مدال برنز برای گیلان به ارمغان آورد.

همچنین در مجموع تیمی این مسابقات که به میزبانی دریاچه آزادی تهران برگزار شد، تیم گیلان پس از نماینده کرمانشاه به مقام دوم و مدال نقره رسید.

در پایان رقابتهای هاکی بانوان در یزد نیز نمایندگان گیلان با پنج برد و یک باخت با 12 امتیاز پس از همدان به مدال نقره رسیدند. در پایان مسابقات جودو المپیاد ایرانیان در یزد محبوبه بربری در وزن 78- کیلو یک مدال برنز برای گیلان به ارمغان آورد و در رشته کاراته زیر 20 سال سمیه عطا بخشی از گیلان به مدال برنز قسمت کومیته در وزن 48- کیلو رسید.

در سومین المپیاد ورزشی ایرانیان نمایندگان گیلان در 26 رشته ورزشی در دو رده نوجوانان و جوانان به رقابت پرداختند.