هفت طرح کشاورزی و دامداری در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحها شامل کارخانه شالیکوبی با ظرفیت تبدیل هزار و 200 تن شلتوک به برنج در شهرستان شفت، یک واحد تولید دام با ظرفیت تولید روزانه شش تن خوراک دام، دو واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 44 هزار قطعه مرغ در یک دوره 45 روزه از جمله این طرحهاست.
پرورش ماهی در شهرستان سیاهکل، یک واحد گاوداری شیری در بندر کیاشهر و ساختمان مرکز خدمات کشاورزی در لوندویل شهرستان آستارا از دیگر طرحهای به بهره برداری رسیده امروز در استان است.
برای اجرای این تعداد طرحهای کشاورزی و دامداری در مجموع 12 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبارهزینه شده است.
استان گیلان بدلیل مجاورت با دریای خزی، بهره گیری از باران فراوان، رطوبت کافی، رودخانههای فراوان و خاکهای آبرفتی یکی از قطبهای کشاورزی و حاصلخیز کشور بوده و در تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای غذایی نقش اساسی دارد.
در این استان 47 درصد جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزی است که 22 درصد بالاتر از میانگین کشور است، از کل مساحت استان حدود 30 درصد را اراضی کشاورزی، 3.18 درصد را مرتع و 40 درصد را جنگل تشکیل می دهد.
گیلان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور است و از محصولات عمده زراعی استان می توان به برنج با سطح زیر کشت 8.76 درصد، حبوبات با سطح 8.6 درصد، گندم و جو با سطح 6.8 درصد، نباتات علوفه ای با سطحی حدود پنج درصد، سبزی و صیفی با سطح 8.4 درصد و دانه های روغنی سطحی حدود 1.1 درصد نام برد.
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