هفت طرح کشاورزی و دامداری در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرحها شامل کارخانه شالیکوبی با ظرفیت تبدیل هزار و 200 تن شلتوک به برنج در شهرستان شفت، یک واحد تولید دام با ظرفیت تولید روزانه شش تن خوراک دام، دو واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 44 هزار قطعه مرغ در یک دوره 45 روزه از جمله این طرحهاست.

پرورش ماهی در شهرستان سیاهکل، یک واحد گاوداری شیری در بندر کیاشهر و ساختمان مرکز خدمات کشاورزی در لوندویل شهرستان آستارا از دیگر طرحهای به بهره برداری رسیده امروز در استان است.

برای اجرای این تعداد طرحهای کشاورزی و دامداری در مجموع 12 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبارهزینه شده است.