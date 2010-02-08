جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر نمره قبولی گرفت

کاسه ساز دراینباره به خبرنگار مهر گفت: بیست وهشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر درحالی برگزار شد که مدت زیادی از تغییر و تحولات مدیریتی در سازمانهای متولی امور سینمایی نمی گذرد و مسلما انتصاب مدیران جدید در هر حوزه ای با تغییر در برنامهها و سیاستگذاریها همراه است.
وی افزود: جشنواره فیلم فجر امسال با حاشیهها زیادی مواجه شد و متاسفانه برخی جوسازیهای مصنوعی در این دوره به چشم میخورد،فکر میکنم با وجود تمام حواشی و نقاط ضعفی که وجود داشت بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر نمره قبولی گرفته است.
تهیهکننده فیلم سینمایی "ریسمان باز" ادامه داد: دوستانی که مسئولیت برگزاری جشنواره را بر عهده داشتند تمام برنامه ریزیها را ظرف مدت 3-4 ماه انجام دادهاند. مسلما این زمان کوتاه موجب بروز مشکلاتی درنحوه برگزاری جشنواره شد، وجود نقص در برنامهریزیها هم کاملا مشهود بود.
کاسهساز درباره کیفیت فیلمها و نحوه داوری در بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر گفت : تقریبا تمام فیلمهای اول و دوم را دیدم، وجود نقاط ضعف در فیلمهای اول امری طبیعی است اما از آنجا که موفق به دیدن تمام فیلمهای حاضر در بخش مسابقه نشدم نظری درباره داوری فیلمهای و چگونگی انتخاب کاندیدها ندارم.
تهیهکننده فیلم سینمایی "کارناوال مرگ" در پایان گفت: باوجود احترامی که برای هئیت داوران جشنواره بیست هشتم قائلم فکر میکنم این دوستان به فیلم سینمایی "کارناوال مرگ" کم لطفی کردند، این فیلم بخشی از ناهنجاریهای جامعه را به تصویر کشیده بود از این رو توقع داشتم داوران با دید بهتری فیلم را ارزیابی کنند.
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