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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

وزارت اطلاعات اعلام کرد:

دستگیری عناصر تشکیلاتی شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب و صهیونیستی

دستگیری عناصر تشکیلاتی شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب و صهیونیستی

وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایات خداوند متعال و تلاش و پیگیری مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج)، 7 نفر از مرتبطبین تشکلاتی شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب و رسانه های صهیونیستی و عناصر وابسته به جریان فتنه شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود با اعلام این خبر آورده است : این افراد از مرتبطین رادیو فردا هستند که دوره های مختلف گزینش و آموزش را در دبی و استانبول گذرانده و عده ای از آنها نیز به استخدام رسمی سرویس جاسوسی آمریکا در آمده اند.

بر اساس این گزارش، دستگیر شدگان شیوه های مختلف براندازی نرم شامل ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی، شایعه سازی و سایر اقدامات خرابکارانه را آموزش دیده بودند.

متهمان که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات به ویژه روز عاشورا نقش عمده ای در جمع آوری و ارسال اخبار به خارج و تحریک آشوبگران داشتند، قرار بود بعد از اجرای برنامه مشابه در روز 22 بهمن، از کشور خارج و به آمریکایی ها ملحق شوند.

شایان ذکر است رادیو فردا یک رسانه ضد انقلابی، برانداز و متعلق به سازمان سیا است که در راستای اهداف این سرویس جاسوسی فعالیت داشته و برنامه های آن از شهر پراک مرکز جمهوری چک پخش می شود.

کد مطلب 1031524

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