50 هزار اصله درخت در اطراف تاسیسات نفتی مارون کاشته شده است

مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به خبرنگار مهر در اهواز گفت: برای کاشت این درخت ها بیش از 6 میلیارد و 670 میلیون ریال هزینه شده است.

غلامحسین موذن افزود: علاوه بر این سه هزار و 480 هکتار از زمین های اطراف تاسیسات این شرکت به منظور تثبیت شنهای روان با هزینه 18 میلیارد و 550 میلیون ریال مالچ پاشی و نهال کاری شده است.

وی ادامه داد: با استفاده از دستگاه تفکیک گر سیار 191 هزار بشکه نفت جمع آوری و از سوزاندن آنها و در نتیجه آلودگی هوا جلوگیری شد که این کار بیش از 114 میلیارد ریال صرفه اقتصادی نیز داشته است.

رئیس گروه سبز شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به فعالیت های این گروه به منظور استقرار مدیریت دولت سبز در این شرکت اشاره و اظهار داشت: کاهش مصرف حامل های انرژی، کاهش مصرف کاغذ و مواد مصرفی، تعمیر و نهگداری خودروها، بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات و حفاظت از محیط زیست از جمله اقدامات گروه سبز شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون است.

وی افزود: این گروه که از افراد آگاه به اصول زیست محیطی و با هدف نظارت بر صرفه جویی و کاهش مصارف روزمره از سال 1383 زیر نظر مدیر عامل تشکیل شده است تلاش می کند تا وضعیت موجود شرکت را به وضعیت دولت سبز ارتقاء و تداوم بخشد.

موذن یادآور شد: دولت سبز دولتی است که در ارکان و عناصر آن بر اساس ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه نگاه هوشمندانه به کار و فعالیت، نهادینه شده و در پرتو آن مصارف انرژی، آب، کاغذ و دیگر مواد مصرفی برای تولید بهینه شده و حفاظت محیط زیست در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار مورد تاکید و عمل قرار دارد.

وی اضافه کرد: به این منظور 60 دستگاه از خودروهای پرمصرف با عمر بالای 20 سال از رده خارج و 20 دستگاه خودروی جدید جایگزین آن ها شده و تمام خودروها از طریق مرکز تمام مکانیزه معاینه فنی بازدید می شود.

موذن افزود: همچنین لامپ های پرمصرف قدیمی تاسیسات جمع آوری و لامپ های مهتابی و کم مصرف جایگزین آن ها شده و برای روشن و خاموش کردن آن ها بر اساس نور خورشید سیستم اتوماتیک نصب شده است.

رئیس گروه سبز شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اظهار داشت: به منظور کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی در وقت و هزینه سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری راه اندازی و استفاده از کاغذ در مکاتبات حذف شد.

وی افزود: هم اکنون در این شرکت ماهانه یک هزار و 200 لیتر روغن سوخته خودروها جمع آوری و بازیافت می شود و فیلترهای صنعتی تاسیسات و کارخانه ها با همکاری شرکت صنایع پتروشیمی بندر امام جمع آوری و معدوم می شود.

موذن ادامه داد: علاوه بر این روزانه حدود 38 هزار بشکه پساب کارخانه های نمکزدای برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از طریق چاه های حفاری شده به اعماق زمین دفع می شود.

وی اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از محیط زیست را ضروری دانست و اظهار داشت: به این منظور 388 مورد تعمیرات خطوط لوله جریانی نفت و گاز و آب زانئد نمکزدایی ها انجام و 38 کیلومتر از خطوط فرسوده تعویض شد.

مدیر خدمات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در ادامه به فرهنگ سازی در جامعه برای حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این زمینه کارگاه های مختلف آموزشی برای آشنایی کارکنان شرکت با شاخص های کیفی هوای پاک برگزار و در مناسبت های مختلف تراکت و پوسترهای آموزشی بین آنان توزیع شده است.

وی به حادثه نشت نفت از چاه شماره مارون 104 نیز اشاره داشت و تاکید کرد: با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی و با توجه به گستردگی حوزه عملیات مهار چاه از آلودگی محیط زیست بویژه رودخانه جراحی و تالاب شادگان جلوگیری به عمل آمد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از شرکت های بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که در حوزه عملیاتی خود 6 کارخانه بهره برداری، 5 کارخانه نمکزدایی، هشت ایستگاه تقویت فشار گاز، دو واحد گاز و گاز مایع و دو واحد تزریق گاز مارون و کوپال فعال در اختیار دارد.

محدوده جغرافیایی فعالیت این شرکت، از شمال به هفتکل و نفت سفید، از شرق و جنوب شرقی به رودخانه جراحی و از غرب و جنوب غربی به محدوده عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، واقع در 30 کیلومتری اهواز ختم می‌شود.