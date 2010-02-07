به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر در شهر سلفچگان با بیان اینکه دشمنان برای از بین بردن اقتدار نظام جمهوری اسلامی آرام ننشسته⁯اند، تصریح کرد: مردم ما همه زخم⁯های دوران طاغوت را تحمل کردند و رنج⁯های دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس را به جان خریدند تا انقلاب اسلامی را که عزیزتر از عزیزانشان است، حفظ کنند.



وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است شیطان در وجود انسان رخنه کند و این همه دستاوردها را از ما بگیرد، در این شرایط فقط یک راه برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی وجود دارد و آن هم پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به بررسی دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی مردم ما دیندار بودند و نماز می⁯خواندند و روزه می⁯گرفتند اما در بین ما طاغوت هم بدون زحمت حکمرانی می⁯کرد.



وی افزود: در آن دوران رژیم شاهنشاهی به جای اینکه رابطه مردم را با خدا گره بزند، کشور و مردم ما را به راحتی با استکبار جهانی گرده زده بود و نفت کشور ما به اسرائیل می⁯رفت تا به گلوله تبدیل شود و بر سینه مردم فلسطین فرود آید.



حجت⁯الاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) دین جدید برای مردم نیاوردند اما کاری کردند که رابطه ما را با طاغوت و استکبار قطع کردند.



وی با بیان اینکه آمریکا 30 سال است که منتظر چراغ سبزی از داخل کشور است، اظهار داشت: ایران قبل از انقلاب اسلامی کشوری مفلوک و وامانده بود و حتی کشورهای عربی ما را کمک کار ستمگران می⁯شناختند اما امروز کشور ما در دفاع از مظلوم و ستمدیده به عنوان ملت پیشتاز شناخته شده است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم افزود: شاه از خودش هیچ اراده⁯ای نداشت و هر چه بیگانگان می⁯گفتند عمل می⁯کرد و علاوه بر اینکه پایبند هیچ یک از دستورات الهی نبود، بلکه خلاف دستورات اسلام عمل می⁯کرد، اما امروز این افتخار را داریم که کشورمان را اراده ملت و مدیریت ولی فقیه بدون هیچ اراده خارجی اداره می⁯کند.



اسکندری یادآور شد: انقلاب اسلامی ما را از زیر چکمه اردوگاه استکبار جهانی بیرون آورد و عزت، اقتدار، استقلال و حاکمیت جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد.



انقلاب، میوه شیرین واقعه عاشورا



وی انقلاب اسلامی ایران را نشات گرفته از قیام اباعبدالله الحسین(ع) دانست و تصریح کرد: اگر در طول تاریخ بنی عباس و بنی امیه توانستند مسیر و یاد امام حسین(ع) را از بین ببرند، دشمنان انقلاب هم خواهند توانست مسیر و راه امام راحل، مقام معظم رهبری، نظام اسلامی و شهیدان انقلاب را از بین ببرند.



وی انقلاب اسلامی را یکی از میوه⁯های شیرین واقعه عاشورا دانست و گفت: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی محفوظ بماند نباید نام و راه امام حسین(ع) را هیچگاه از یاد ببریم.



حجت⁯الاسلام اسکندری رابطه انسان با خدا را بهترین و دل⁯انگیزترین نوع رابطه دانست و اظهار داشت: اگر انسان بفهمد چگونه با خدای خود ارتباط برقرار کند، برای همیشه ماندگار و جاوید خواهد ماند و تا زمانی که در این دنیا زندگی می⁯کند نام او به نیکی یاد می⁯شود و وقتی از این دنیا رخت بربست در نزدیکترین نقطه قرب به پروردگار به حیات خود ادامه می⁯دهد.



وی ادامه داد: نیاز ما به انبیا و اولیای الهی و کتاب⁯های آسمانی در راستای تنظیم رابطه ما با خداست.