نگاهمان باید به سخنان رهبری باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر در شهر سلفچگان با بیان اینکه دشمنان برای از بین بردن اقتدار نظام جمهوری اسلامی آرام ننشستهاند، تصریح کرد: مردم ما همه زخمهای دوران طاغوت را تحمل کردند و رنجهای دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس را به جان خریدند تا انقلاب اسلامی را که عزیزتر از عزیزانشان است، حفظ کنند.
وی ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است شیطان در وجود انسان رخنه کند و این همه دستاوردها را از ما بگیرد، در این شرایط فقط یک راه برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی وجود دارد و آن هم پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به بررسی دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی مردم ما دیندار بودند و نماز میخواندند و روزه میگرفتند اما در بین ما طاغوت هم بدون زحمت حکمرانی میکرد.
وی افزود: در آن دوران رژیم شاهنشاهی به جای اینکه رابطه مردم را با خدا گره بزند، کشور و مردم ما را به راحتی با استکبار جهانی گرده زده بود و نفت کشور ما به اسرائیل میرفت تا به گلوله تبدیل شود و بر سینه مردم فلسطین فرود آید.
حجتالاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) دین جدید برای مردم نیاوردند اما کاری کردند که رابطه ما را با طاغوت و استکبار قطع کردند.
وی با بیان اینکه آمریکا 30 سال است که منتظر چراغ سبزی از داخل کشور است، اظهار داشت: ایران قبل از انقلاب اسلامی کشوری مفلوک و وامانده بود و حتی کشورهای عربی ما را کمک کار ستمگران میشناختند اما امروز کشور ما در دفاع از مظلوم و ستمدیده به عنوان ملت پیشتاز شناخته شده است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم افزود: شاه از خودش هیچ ارادهای نداشت و هر چه بیگانگان میگفتند عمل میکرد و علاوه بر اینکه پایبند هیچ یک از دستورات الهی نبود، بلکه خلاف دستورات اسلام عمل میکرد، اما امروز این افتخار را داریم که کشورمان را اراده ملت و مدیریت ولی فقیه بدون هیچ اراده خارجی اداره میکند.
اسکندری یادآور شد: انقلاب اسلامی ما را از زیر چکمه اردوگاه استکبار جهانی بیرون آورد و عزت، اقتدار، استقلال و حاکمیت جمهوری اسلامی را برای ما به ارمغان آورد.
انقلاب، میوه شیرین واقعه عاشورا
وی انقلاب اسلامی ایران را نشات گرفته از قیام اباعبدالله الحسین(ع) دانست و تصریح کرد: اگر در طول تاریخ بنی عباس و بنی امیه توانستند مسیر و یاد امام حسین(ع) را از بین ببرند، دشمنان انقلاب هم خواهند توانست مسیر و راه امام راحل، مقام معظم رهبری، نظام اسلامی و شهیدان انقلاب را از بین ببرند.
وی انقلاب اسلامی را یکی از میوههای شیرین واقعه عاشورا دانست و گفت: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی محفوظ بماند نباید نام و راه امام حسین(ع) را هیچگاه از یاد ببریم.
حجتالاسلام اسکندری رابطه انسان با خدا را بهترین و دلانگیزترین نوع رابطه دانست و اظهار داشت: اگر انسان بفهمد چگونه با خدای خود ارتباط برقرار کند، برای همیشه ماندگار و جاوید خواهد ماند و تا زمانی که در این دنیا زندگی میکند نام او به نیکی یاد میشود و وقتی از این دنیا رخت بربست در نزدیکترین نقطه قرب به پروردگار به حیات خود ادامه میدهد.
وی ادامه داد: نیاز ما به انبیا و اولیای الهی و کتابهای آسمانی در راستای تنظیم رابطه ما با خداست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: باید نگاهمان به سخنان مقام معظم رهبری باشد و بدانیم ایشان مصلحت کشور و مردم ما را بهتر از هر کسی میدانند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر در شهر سلفچگان با بیان اینکه دشمنان برای از بین بردن اقتدار نظام جمهوری اسلامی آرام ننشستهاند، تصریح کرد: مردم ما همه زخمهای دوران طاغوت را تحمل کردند و رنجهای دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس را به جان خریدند تا انقلاب اسلامی را که عزیزتر از عزیزانشان است، حفظ کنند.
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