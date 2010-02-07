مشاهیر گلستان رو به فراموشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در بازدید از جهاد دانشگاهی استان افزود: متاسفانه در علوم عقلی و علم بالله دچار مشکل شدیم و با رفتن بزرگانی نظیر علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان در این زمینه دچار مشکلاتی شدیم.

وی اظهار داشت: امتیاز بشر به علم و دانش است و هر کشوری که از این نظر پیشرفت داشته باشد در دنیا جایگاه ممتازتری دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین علم و ریشه علوم و اساس همه علمها، علم بالله است، افزود: علم و دانش زمانی ارزشمند است که در حوزه عمل و کار آید، درغیر این صورت علم جدا از کار و عمل فایده ای ندارد.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: علم باید وارد حوزه عمل شود و حتی در همان علم بالله هم باید خودش را در عمل نشان دهد.

وی افزود: تمام وجود کشور باید نشان دهنده علم و دانش آن باشد و اگر این طور بود می توان گفت که انقلاب ما انقلاب اسلامی است.

امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور تصریح کرد: طبق این سند کشور باید در منطقه حرف اول را در زمینه علم بزند درحالیکه مکتبی که بیش از 1400 سال پرچم علم و دانش را بلند کرده و کشوری که سابقه درخشانی در علم و دانش دارد باید در دنیا حرف اول را بزند.

وی با بیان اینکه نباید از برخورد اندیشه ها ترسید، یادآور شد: در علوم حوزوی نیز نیاز به جهاد حوزوی داریم.

آیت الله نورمفیدی افزود: انقلاب اسلامی ایران معجزه و تحولی در دنیا به وجود آورد که سابقه نداشت و برای پیشرفت، چاره ای نداریم جز اینکه در زمینه علم و دانش جهادی راه بیاندازیم.