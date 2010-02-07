لیبی به همکاری با ایران در بخشهای صنعت حفاری علاقمند است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر پروژه لیبی شرکت ملی حفاری ایران گفت هم اکنون شرکت ملی حفاری ایران در چارچوب قراردادی در زمینه عملیات سیمان کاری و اسیدکاری چاه های نفت در منطقه زلطن با شرکت دولتی خدمات فنی حفاری الجوف لیبی همکاری دارد.



عبدالنبی قیم اظهار داشت: شرکت های بزرگ نفتی لیبی از جمله زویتینا، سرت، الخلیج، هروج و واحه برای همکاری در بخش عملیات سیمانکاری و اسیدکاری چاه های نفت و گاز و خدمات فنی صنعت حفاری ابراز تمایل کرده اند.

قیم گفت: همچنین علی الصغیر، مدیر اجرایی شرکت ملی نفت لیبی، در نشستی با مدیران ارشد صنعت نفت آن کشور بر تقویت و اولویت بخشیدن به واگذاری پروژه ها به شرکت الجوف و شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرده است.

مدیر پروژه لیبی شرکت ملی حفاری ایران درباره انجام موفقیت آمیز دو عملیات سیمانکاری چاه های نفت لیبی در موقعیت زلطن در 400 کیلومتری بندر بنغازی توضیح داد: هم اکنون اردوگاه این شرکت در منطقه استقرار و یک گروه از متخصصان و کارشناسان خدمات فنی شرکت ملی حفاری متشکل از 17 نفر در آنجا حضور دارند.

وی یادآور شد: حضور شرکت ملی حفاری ایران در اجرای پروژه های حفاری در لیبی در حالی صورت می گیرد که شماری از شرکت های بزرگ حفاری جهان از کشورهای اروپایی و آمریکا هم اکنون در پروژه های صنعت نفت آن کشور مشارکت دارند.

لیبی با داشتن افزون بر 39 میلیارد بشکه ذخایر نفتی و یک تریلیون و 400 میلیارد متر مکعب گاز از کشورهای عضو اوپک است که روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می‌کند و قصد دارد تا سال 2015 میلادی، تولید نفت خود را به 3 میلیون بشکه در روز برساند.