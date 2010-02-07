به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با موضوعاتی مانند هشتمین نشست هم اندیشی رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور، رونمایی از ترجمه و چاپ قانون اساسی به 30 زبان، اقدامات سازمان در ارتباط با ایام مبارک دهه فجر و نوروز 1389 صبح امروز در محل سالن تشریفات این سازمان برگزار شد.
مصطفوی در ابتدای این نشست با تاکید برضرورت انجام فعالیتهای فرهنگی در سطوح مختلف در خارج از کشور گفت: یکی از این سطوح توسعه ارتباطات فرهنگی مردم ایران با سایر ملتها است که این با حضور فعال در فضای مجازی امکانپذیر است.
ارائه 10 هزار مقاله در بانک مقالات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
وی در ادامه به سایتهای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و نیز بانک مقالات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که پیش از نشست خبری صبح امروز افتتاح شدند، اشاره کرد و گفت: ما تلاش کردهایم با توسعه این سایتهای اینترنتی و تنوع زبانی آنها امکان بهرهبرداری همه مردم دنیا در هر نقطه از جهان را از اطلاعات فرهنگی و مبانی اسلام ناب و منطق انقلاب فراهم کنیم.
به گفته مصطفوی بیش از 10 هزار مقاله در بانک مقالات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه شده و به زودی هم کتابهای این سازمان به صورت e- book عرضه خواهند شد.
استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی راهبرد فرهنگی نظام در 5 سال آینده
مشاور فرهنگی رئیس جمهور همچنین از انتشار قریبالوقوع بیش از 30 کتاب مرتبط با امام خمینی (ره) به 18 زبان و در فضای مجازی خبر داد و گفت: سازمان بیش از 40 پورتال درخارج از کشور دارد که توسط 70 رایزن فرهنگی اداره میشود و این اتفاق هم با کمک همین رایزنیها رخ میدهد.
وی همچنین استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی را "یک راهبرد اساسی برای اجراء سیاستهای فرهنگی نظام در 5 سال آینده" برشمرد که به گفته وی قرار است با همکاری حدود 20 دستگاه فرهنگی داخل نظام اجراء شود.
تهران از 3 تا 10 اسفند میزبان رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور است
مصطفوی در همین ارتباط از برگزاری سمینار رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور خبر داد و گفت: این سمینار با حضور روسای جمهور و مجلس و با عنوان "اقتدار معنوی جبهه فرهنگی" از 3 تا 10 اسفند در تهران برگزار میشود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تبیین اهداف این سمینار اضافه کرد: هدف ازبرگزاری این سمینار اجرا ی هماهنگ سیاستهای فوق است؛ من معتقدم یک هجوم تشکیلاتی و جبههای فرهنگی علیه نظام ایران وجود دارد و این تهاجم فرهنگی امروز به صورتی نظاممند درحال انجام است و برای مقابله با آن تشکیل یک جبهه فرهنگی ضروری است.
به گفته وی دو کمیته اجرایی و محتوای برای برگزاری این سمینار تشکیل شده است.
تبادل خبرنگار با خارج از کشور
مهدی مصطفوی در ادامه از برگزاری برنامهها و جشنهایی مرتبط با ایام دهه فجر در حدود 120 کشوری که ایران در آنها سفارتخانه دارد و به ویژه 70 رایزنی فرهنگی ایران، خبر داد و گفت: برگزاری هفتههای فیلم و نمایشگاههای فرهنگی و هنری و نیز تبادل خبرنگار میان ایران و دیگر کشورها از جمله این برنامههاست.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین درباره برنامههای سازمان متبوعش به مناسبت نوروز از ابلاغ دستورالعملی به رایزنان فرهنگی ایران خبر داد که بر اساس آن تقویم ایرانی به خارجیها اهدا خواهد شد و نیز برنامههای متنوعی برای ایرانیان در خارج از کشور در این ایام اجرا خواهد شد.
سمفونی "صلح و امید" آنگونه که میخواستیم اجرا نشد
مشاور رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره برنامهریزیهای انجام شده برای پیشگیری از برخی اتفاقات در خارج از کشور به هنگام انجام فعالیتهای فرهنگی از قبیل سمفونی صلح و امید هم گفت: ایران با کشورهای مختلفی از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی موافقتنامههایی را امضاء کرده است و طرفیت متعهد به فراهم کردن تسهیلات لازم برای یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: این سمفونی بزرگ هم در اغلب کشورها به خوبی اجرا شد و در بعضی کشورها به خاطر کمبود فرصت برای ایجاد هماهنگی با مسئولان این کشورها، آنگونه که خودمان علاقهمند بودیم اجرا نشد. در هر حال فعالیتهای فرهنگی ایران در خارج از کشور به جهت محتوای غنیاش آنقدر مورد علاقه و استقبال افراد در خارج از کشور هست که واقعاً مشکلات داخلی ما در ایام گذشته، هیچگونه تاثیری بر اجراء این فعالیتها نداشته است.
مصطفوی تاکید کرد: معتقدیم درمورد کشورهایی که بعضاً مشکلات سیاسی و عدم تفاهم سیاسی داریم، فرهنگ و هنر توانسته ارتباط خوبی بین ما و آنها ایجاد کند و فکر می کنیم مولفه فرهنگ بسیار ارزشمند است که قدرت ایجاد ارتباط منطقی و دوستانه بین ملت ها را دارد و به ندرت دولتی مانع فعالیتهای فرهنگی شفاف ایران در کشورش شده است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: منبعد هم اگر در چارچوب قوانین کشورها و احترام به ضوابط کشورها و در چارچوب موافقتنامهها، فعالیتهایمان را برنامهریزی کنیم به خوبی و با آرامش کافی و تاثیرگذذاری عمیق میتوانیم توان فرهنگی خودمان را عرضه کنیم.
اعزام قریبالوقوع چند گروه موسیقی دیگر به خارج از کشور
وی در پایان از اعزام چند گروه موسیقی به خارج از کشور و با هماهنگی وزارت ارشاد در ماههای آتی خبر داد.
پیش از این نشست خبری و در حاشیه این نشست مراسم رونمایی از کتابهای سیامین سالگرد انقلاب اسلامی و افتتاح سایت انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) به پنج زبان شامل عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی و فارسی با حضور برخی از میهمانان داخلی و خارجی سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی انجام شد.
رونمایی از ترجمههای قانون اساسی به 30 زبان توسط احمدینژاد
در این مراسم هم علی مددی مدیرعامل موسسه بینالمللی الهدی از رونمایی 30 ترجمه قانون اساسی با حضور رئیس جمهور و در مراسم جایزه کتاب سال (فردا 19 بهمن در تالار وحدت تهران) خبر داد و گفت: این ترجمه ها مردمان 126 کشور جهان را پوشش می دهد و امیدواریم با ادامه این پروژه و ترجمه قانون اساسی به 22 زبان دیگر، تمامی مردم جهان را در هر گوشه آن پوشش دهیم.
وی همچنین از عرضه 31 اثر از مکتوبات امام خمینی (ره) و درباره ایشان به صورت e- book خبر داد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک هر آنچه درباره بنیانگذار جمهوری اسلامی است، به صورت دیجیتال در جهان عرضه شود.
در این مراسم همچنین مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی از تلاش این بنیاد برای راهاندازی سایتهایی به زبانهای دیگر علاوه بر زبانهایی که تاکنون از آنها بهرهبرداری شده است، خبر داد.
برنامههای دهه فجر پارسال سه میلیارد تومان هزینه در بر داشت
محمود واعظی رئیس هیئت مدیره این بنیاد و معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هم در این برنامه از برگزاری 30 هفته فیلم در خارج از کشور در ایام دهه فجر امسال و همکاری 70 موسسه خصوصی و دولتی با این سازمان برای اجرا برنامههای فرهنگی مرتبط با دهه فجر سال گذشته در خارج از کشور سخن گفت و یادآور شد: اجرا این برنامه ها برای سازمان سه میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.
نظر شما