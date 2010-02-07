برگزاری جشن پایان بیسوادی در 342 روستای کهگیلویه و بویراحمد / یک طرح عمرانی هدیه پایان بی سوادی

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، این جشن در 120 روستای شهرستان بویراحمد، 112 روستای شهرستان کهگیلویه، 46 روستای شهرستان گچساران، 34 روستای شهرستان دنا و 30 روستای شهرستان بهمئی برگزار شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان بعد از ظهر یکشنبه در آئین نمادین این جشن در روستای "دشتروم" از توابع شهرستان بویراحمد، گفت: میزان باسوادی در این استان در گروه سنی بالای شش سال از 31 درصد در سال 57 به 82 درصد در سال 88 رسیده است.

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سید علی محمد دانشی افزود: این میزان در روستاهای استان از 25 درصد به 74 درصد رسیده و میزان باسوادی زنان از 18 درصد در سال 57 به 80 درصد در سال 88 رسیده است

وی پوشش 10 هزار و 998 نفر در خدمات مکاتبه ای و پوشش پنج هزار نفر در طرح فراگیر، اجرای طرح سواد آموزی "فرد به فرد" و اجرای تفاهمنامه همکاری با بیش از 20 دستگاه اجرایی را از مهمترین فعالیتهای سوادآموزی در این استان عنوان کرد .

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز به غفلت و بی توجهی حکومت ستمشاهی در ارائه خدمات به مردم استان اشاره کرد و گفت: بی سواد نگه داشتن مردم یکی از ابزارهای مورد استفاده رژیم طاغوت برای در محرومیت نگه داشتن استان بود.

قوام نوذری بیان کرد: پیشرفتهای علمی جوانان ایران اسلامی در زمینه های مختلف به ویژه انرژی هسته ای، پزشکی و علوم فضایی مرهون انقلاب اسلامی است و به طور حتم اگر استقلال کنونی در سایه نظام اسلامی محقق نمی شد، شاهد چنین پیشرفتهایی نبودیم .

وی برگزاری جشن های شکرگزاری را یکی از بهترین خدمات انقلاب دانست و اظهار داشت: به میمنت این جشن یک طرح عمرانی به این روستاها هدیه داده می شود.