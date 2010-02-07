گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: با همکاری دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران و مرکز قرآنی فاطمه الزهرای شهرستان فریدونکنار، دومین جشنواره جوان با اعتباری بالغ بر 10 میلیون ریال در این استان برگزار شد. سعید قربانی اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت دهه مبارک فجر و با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای نهفته قرآنی و زمینه سازی برای ورود آنها در مسابقات کشوری برگزار شد.

- با حضور آیت‌الله حائری شیرازی، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، حسین آهی شاعر اهل بیت کشور، معاونان سیاسی امنیتی و پشتیبانی استانداری گلستان و شماری از مدیران کل استانی، کنگره شعر عاشورایی در اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار شد. در این کنگره یک روزه که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان و با همکاری موسسه خودباوران کوثر، شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، سازمان ملی جوانان، صدا و سیما و حوزه هنری گلستان برگزار شد، شماری از شعرا، اندیشمندان، مداحان، مسئولان هیئتهای مذهبی و روحانیون شیعه و سنی حضور داشتند.

- مبلغ دو میلیارد و 600 هزار ریال هدیه نقدی از سوی معاونت ارتباطات و امور اجرایی سازمان تبلیغات اسلامی به برندگان مسابقه "نورالهدی دو" در استان سمنان تعلق گرفت. این هدیه پس از الصاق عکس در قسمت چپ و بالای مدرک برندگان و حائزین دریافت مدرک به آنها اهدا می شود. 45 نفر در استان سمنان در این مسابقه شرکت کرده بودند که از بین این تعداد ، شش نفر حائز مدرک شدند که به سه نفر هدایای نقدی تعلق می گیرد. مسابقه نورالهدی دو شامل تفسیر جزءهای شش، هفت و هشت همزمان با سراسر کشور در استان سمنان نیز برگزار شد.

- چهارمین جلسه ستاد مرکزی اقامه نماز سازمان تبلیغات اسلامی با حضور نمایندگان ادارات‌کل سازمان تبلیغات اسلامی و موسسات وابسته تشکیل می‌شود. در این جلسه که سه‌شنبه 20 بهمن در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان برگزار می‌شود، اعضا به بررسی مصوبات جلسه پیش و ارائه طرحها و برنامه‌های سال آتی ستاد اقامه نماز سازمان خواهند پرداخت.

- اداره تبلیغات اسلامی و فرمانداری اسلام‌آبادغرب کرمانشاه طی مراسمی از مسئولین هیئات‌مذهبی این شهرستان تقدیر به‌عمل آوردند. در این مراسم، هوشنگ معین، فرماندار اسلام‌آبادغرب در سخنانی ضمن تبریک سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گفت: وظیفه خود دانستیم که از مسئولین هیئات‌مذهبی به‌خاطر مدیریت، توانمندی و برنامه‌ریزی بسیار مناسبی که درایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در طول ماه ماه محرم تا اربعین داشتند، تجلیل کنیم.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی لارستان فارس از نزدیک مشکلات و کمبودهای شهرک بهارستان را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید اعضای شورای اسلامی شهرک بهارستان لارستان خواستار ساخت خانه عالم و حضور روحانی مستقر در این شهرک شدند. در ادامه حجت الاسلام عبدالرضا فاطمیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی لارستان ضمن دیدار با هیئت امنای مسجد امام حسن مجتبی (ع) از نزدیک با مشکلات فرهنگی شهرک آشنا شد.

- به همت اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در این استان برگزار شد. مسئول دارالقرآن کریم این اداره کل با اعلام این خبر گفت: جشنواره قرآنی کودک و نوجوان به مناسبت گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، بندرترکمن، آق قلا و اینچه برون برگزار شد. حسن دیدگاه افزود: این جشنواره با هدف ایجاد فضاهای قرآنی و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، استفاده از ابعاد هنری قرآن و ارائه الگوهای جدید به منظور انس بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن و نیز شناسایی، رشد و هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمت و سوی انس با قرآن برگزار شد.