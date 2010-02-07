اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات بین المللی بوکس جام فجر با حضور 20 بوکسور از تیم های شهرستان خوی و ارزروم ترکیه در سالن شهرستان خوی برگزار شد، تیم شهرستان خوی با نتیجه هفت بر سه در مجموع تیمی، تیم ارزوم ترکیه را با شکست بدرقه کرد.

همچنین در این رقابتها در وزن 48 کیلوگرم بهرام بیگی، در وزن 52 کیلوگرم اکبر قاسم خانی، در وزن 54 کیلوگرم هادی زینالی، و نیز رسول محمدزاده از شهرستان خوی و محمد یدل اوغلو از ارزروم ترکیه بطور مشترک در وزن 57 کیلوگرم به مقام های اول رسیدند.

در وزن 60 کیلوگرم علی مختارپور، در وزن 64 تیمور رضا دوست، در وزن 75 سداد آلی جان یلدز از ترکیه، در وزن 85 حسن بلول موز از ترکیه و در وزن 91 کیلوگرم نیز ایرج خلیل زاده از تیم شهرستان خوی به مقام اول رسیدند.

پیگیری مسابقات والیبال قهرمانی لیگ برتر جوانان در ارومیه

در اولین روز برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال جوانان کشور در ارومیه، تیمهای پرسپولیس تهران، پیکان، و سنگ آهن بافق بر تیم های رقیب غلبه کردند.

در این دیدارها، تیم سنگ آهن بافق سه بر یک خراسان رضوی را شکست داد، تیم پیکان تهران سه بر دو گلگهر سیرجان را شکست داد و پرسپلیس تهران نیز بازرگانی جواهری گنبد را برد.

در روز دوم این دیدارها نیز تیم سایپای تهران با نتیجه سه بر دو بر هیئت والیبال ارومیه غلبه کرد، پرسپلیس تهران گلگهر سیرجان را با نتیجه سه بر صفر شکست داد و سایپای تهران با نتیجه سه بر صفر تیم سنگ آهن بافق را شکست داد.

در این مسابقات که در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار می شود، هشت تیم هیئت والیبال ارومیه، پیکان تهران، سنگ آهن بافق، گلگهر سیرجان، پرسپولیس تهران، بازرگانی جواهری گنبد، سایپای تهران و خراسان رضوی به مدت پنج روز با همدیگر رقابت می کنند.

مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال دسته دوم جوانان کشور در ارومیه آغاز شد

این مسابقات با شرکت پنج تیم داماش لرستان، مس کرمان، استعدادهای درخشان آمل، تراکتور سازی تبریز و چی چست ارومیه برگزار می شود.

این دیدارها به مدت پنج روز و به صورت دوره ای و در محل زمین چمن جهان پهلوان تختی ارومیه برگزار می شود.

سرمربی تیم فوتبال چی چست ارومیه بر عهده فرهاد فضلی است.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام فجر مدیران آذربایجان غربی

مدیرکل پایانه های استان، مقام اول مسابقات تنیس روی میز مدیران استان، جام فجر را کسب کرد.

بابک طالبی با غلبه بر تمامی حریفان خود در مسابقات جام فجر مدیران استان که به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر در محل مجموعه ورزشی شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزار شد، به مقام اول این رقابتها دست یافت.

همچنین حمیدرضا اوریا، مدیرکل دیوان محاسبات استان و ابراهیم عصمتلو، مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست پیدا کردند.

در پایان این رقابتها به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

بهره برداری سومین مجموعه ورزشی کارگران آذربایجان غربی

مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران میاندوآب در زمینی به مساحت 23 هزار مترمربع احداث شده است و برای احداث آن هشت میلیارد و 860 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است. این مجموعه دارای یک سالن چند منظوره ورزشی سرپوشیده به مساحت یک هزار و 750 مترمربع است که تمامی امکانات به منظور برگزاری مسابقات ورزشی نظیر والیبال، فوتبال، بسکتبال و هندبال در آن پیش بینی شده است.

این مجموعه همچنین دارای زمین چمن فوتبال و سه فضای ورزشی روباز، ساختمان اداری و خوابگاه ویژه ورزشکاران می باشد.

در آذربایجان غربی پنج مجموعه ورزشی، فرهنگی ویژه کارگران در شهرستانهای ارومیه، خوی، مهاباد و میاندوآب موجود است که با احتساب مجموعه ورزشی، فرهنگی کارگران شهرستان خوی و ارومیه این سومین مجموعه است که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

قهرمانی تکاب درمسابقات سه جانبه تکواندو دهه فجر

تیم تکواندو شهرستان تکاب مقام نخست مسابقات سه جانبه دهه فجر که در این شهرستان برگزار شد، کسب کرد.

در این رقابتها که به مدت یکروز و در ورزشگاه یک هزار نفری شهرستان تکاب برگزار شد، تیم های شاهین دژ و بیجار نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ‌ای‍ن مسابقات 36 ت‍ک‍و‌ان‍دوک‍‍ار ‌حضور داشتند که در هفت وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزاری همایش پیاده روی بانوان در تکاب

به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر همایش پیاده‌روی بانوان در شهرستان تکاب برگزار شد.

در این همایش بیش از دو هزار نفر ازبانوان تکابی مسافت دو کیلومتری در داخل این شهر را پیاده روی کردند.

این همایش که بزرگترین همایش پیاده روی بانوان تکابی بود، با هدف فرهنگ سازی ورزش همگانی در خانواده ها، ایجاد شادابی و نشاط در این قشر تاثیرگذار انجام شد.

در پایان این همایش به تعداد پنج نفر از بانوان که مسافت مسابقه پیاده روی را زودتر طی کردند، جوایز نفیسی اهدا شد.