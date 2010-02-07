مدیران نظام سلامت با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین روز از ایام‌الله مبارک دهه فجر دکتر وحید دستجردی به اتفاق معاونان و مدیران وزارت بهداشت، روسای دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران، روسای سازمانهای انتقال خون و انستیتو پاستور با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران با آرمانهای بلند امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.

در حاشیه این مراسم دکتر وحید دستجردی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) ادامه حرکت تاریخی پیامبران است، گفت: افتخار همه اعضای هیئت دولت تجدید حیات آرمانهای حضرت امام (ره) و حفظ میراث گرانبهای معمار بزرگ انقلاب است و امام زنده است تا اسلام ناب محمدی (ص) زنده است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است، نام او پرچم انقلاب، راه او، راه انقلاب و اهداف او، اهداف انقلاب است.

وزیر بهداشت افزود: از نظر امام (ره) سلامت نیاز همه آحاد جامعه و حق مردم است. با توجه به اینکه قانون اساسی هم دولت را مکلف به فراهم کردن سلامت برای مردم کرده است، مدیران نظام سلامت وظایف سنگینی بردوش خود احساس می‌کنند که امروز با حضور در حرم مطهر حضرت امام (ره) از روح بلند ایشان برای انجام این وظیفه سنگین مدد می‌جوییم تا بتوانیم به افقی که مقام معظم رهبری برای جامعه اسلامی‌مان ترسیم کرده‌اند یعنی برخورداری از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب دست پیدا کنیم.