"آر" بهترین فیلم جشنواره گوتنبرگ شد

به گزارش مهر از ورایتی سی و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم گوتنبرگ شنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به پایان رسید و فیلم "آر" علاوه بر جایزه بهترین فیلم ،جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان را نیز به خود اختصاص داد.



"آر" داستان مبارزه بر سر قدرت در یک زندان واقع در دانمارک را از نقطه نظر یک زندانی جوان روایت می کند.



جایزه ویژه فیلم برگزیده تماشاگران نیز به فیلم نروژی "فرشته "ساخته مارگارت اولین تعلق گرفت و فیلم هلندی "می تواند از پوست عبور کند" ساخته استر روتس جایزه اینگمار برگمن ویژه بهترین فیلم اول یک کارگردان را دریافت کرد.



مستند "خانواده"ساخته میکاییل ویستروم و آلبرت هرسکویتز از سوئد نیز برنده جایزه اژدهای بهترین فیلم مستند شد.جایزه ویژه کلیسای سوئد نیز به فیلم "سبه"ساخته بابک نجفی فیلمساز ایرانی الاصل مقیم سوئد اهدا شد.

جشنواره بین المللی فیلم گوتنبرگ به سینمای شمال اروپا اختصاص دارد.