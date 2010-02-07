کاهش اعتبارات هزینه ای اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یوسف واعظی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملکرد اعتبارات هزینه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در سال گذشته مبلغ 23 میلیارد و 213 میلیون ریال و مصوب امسال مبلغ 23 میلیارد و 69 میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: این رقم حاکی از کاهش اعتبارات هزینهای در سال 1388 دارد، این در حالیست که قانون خدمات کشوری از امسال اجرایی شده و شاهد افزایش سقف حقوق پرسنلی و به تبع آن کسورات بازنشستگی هستیم.

واعظی ادامه داد: با توجه به اینکه افراد جامعه به منظور بهره مندی از اوقات فراغتشان از مراکز فرهنگی و هنری بهره می برند، به همین دلیل ضرورت دارد که کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به دلیل کمبود نیروی انسانی به صورت دو شیفته فعالیت کنند که این مستلزم پرداخت اضافه کاری است که سقف اضافه کاری چند سال متمادی است که ثابت مانده است و این سبب افت انگیزش در کارکنان شده است.

وی اضافه کرد: با وجود این، تلاشهای نیروی زحمتکش این اداره کل قادر به پرداخت کمکهای رفاهی با وجود افزایش هزینه های زندگی در حد سال 1385 نیز نیست.

معاون اداری ـمالی اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی، در این راستا خواستار توجه ویژه استاندار آذربایجان شرقی و معاون برنامه ریزی وی در تامین اعتبارات لازم این اداره کل شد.

وی اظهار داشت: امسال با توجه به سیاستهای تمرکززدایی دولت 12 اداره در شهرستانهای استان دایر شد که اداره آنها مستلزم هزینه است که ریالی از این بابت به این اداره کل اعتباری اختصاص نیافته است.

معاون اداری ـ مالی اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی افزود: افتتاح چند مجتمع در استان هزینه های جاری این اداره کل را بالا برده است.

واعظی اضافه کرد: در بخش اعتبارات عمرانی اکثر پروژه های نیمه تمام این اداره کل در دولت نهم به اتمام رسید و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و عملیات اجرایی طرحهای جدید نیز آغاز شده است.