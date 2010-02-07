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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

نمایش 10 اثر دوران قاجار و صفویه در موزه رضا عباسی

برای اولین‌‌بار 10 علامت مذهبی از دوران قاجار و صفویه به مناسبت ایام دهه فجر در موزه رضا عباسی به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی با عنوان "در وادی معنا" از روز گذشته، 17 بهمن در موزه رضا عباسی افتتاح شد. این نمایشگاه 10  علامت برگزیده آیینی ـ مذهبی را به نمایش گذاشته است که متعلق به دوران صفویه و قاجار هستند.

همچنین این آثار برای اولین‌‌بار و به مناسبت ایام دهه فجر با هدف معرفی جایگاه تاریخی نمادهای تصویری به کار رفته در مراسم‌های آیینی ـ مذهبی،  رونمایی شده‌اند.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه "در وادی معنا" می‌توانند تا پایان بهمن از ساعت 9 صبح الی 16 به موزه رضا عباسی واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، پلاک 892 مراجعه کنند.

کد مطلب 1031553

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