باغهای کرمان از چرخه تولید خارج شدند / افزایش شوری و تلخی آب

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مهمترین چالش استان کرمان درحال حاضر کمبود آب و خشکسالی و کاهش کمی و کیفی منابع آبی استان است بطوریکه ورودی سفره های آب زیرزمینی در استان 5.6 میلیارد متر مکعب و برداشت سالیانه 6.7 میلیارد مترمکعب است.

وی گفت: در واقع سالیانه 1.1 میلیارد مترمکعب بیلان منفی برداشت آب در استان کرمان است که با توجه به قرار گرفتن استان کرمان در منطقه بیابانی و خشک و کمبود بارندگی و تداوم خشکسالی در استان، این امر به سرعت موجب کاهش دبی چاه ها و شور و تلخ و غیرقابل استفاده شدن آب چاه ها شده است که این روند همچنان ادامه دارد بطوریکه در بسیاری از نقاط استان باغات و اراضی زراعی از چرخه تولید خارج شده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان اضافه کرد: به منظور مقابله با این پدیده و در راستای کاهش هدررفت و مصرف بهینه آب و تهیه و تامین آب در چهار ساله نخست فعالیت دولت، آبیاری تحت فشار نظیر آبیاری قطره ای و بارانی در دستور کار قرار گرفته است و در سطح 17 هزار هکتار این طرحها اجرایی شده است.

تکلوزاده گفت: تغییر آبیاری کشاورزی استان از سنتی به مکانیزه اجتناب ناپذیر است و در این خصوص تسهیلات مناسبی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و 50 درصد از هزینه های اجرایی این طرح ها به صورت بلاعوض پرداخت می شود که به همین دلیل استقبال مطلوبی از این طرح صورت گرفته است.

وی افزود: با تبدیل هر هکتار آبیاری سنتی و غرقابی به آبیاری تحت فشار سالیانه سه تا پنج هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی همچنین با اشاره به کمبود منابع آبی در کرمان خواستار برنامه ریزی جدی در راستای انتقال آب حوزه به حوزه به استان کرمان شد.

تکلوزاده گفت: با اجرای این طرح حرکت بسیار مهم و نجات بخشی در راستای حفظ کشاورزی منطقه صورت خواهد گرفت.

تکلوزاده اضافه کرد: در این مدت از محل اعتبارات ملی و استانی، خشکسالی و تسهیلات بنگاه های زودبازده حدود 12 هزار کیلومتر از کانالهای انتقال آب پوشش داده شده و لوله گذاری شده است که با هر کیلومتر لوله گذاری از هدر رفت 50 تا 70 هزار مترمکعب آب در سال جلوگیری بعمل آمده است و به عبارتی با اجرای این 12 هزار کیلومتر حدود 600 میلیون مترمکعب از هدر رفت آب جلوگیری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان افزود: در این چهار سال 500 مورد استخر ذخیره آب احداث و در راستای تامین آب چهار مورد سد خاکی با ظرفیت حدود 50 میلیون مترمکعب احداث و سه سد در دست اجرا بوده و چهار سد نیز از مصوبات دور دوم سفر بوده که اخیرا با اختصاص اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

تکلوزاده خاطرنشان کرد: با لایروبی و مرمت هزار و 350 رشته قنات این سازه باستانی مهندسی احیاء و حفاظت شده است.

وی عنوان کرد: با اقدامات دیگری نظیر تسطیح لیزری اراضی زراعی، اصلاح و بهبود شیوه های آبیاری سنتی و ترویج استفاده از سوپر جاذبها و اصلاح الگوی کشت و جایگزین نمودن گونه های کم مصرف و مقاوم به خشکی تلاش شده است.