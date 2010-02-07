تحقق 98 درصد اهداف تورمی بانک مرکزی/ حذف سه صفر فعلا لازم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در حاشیه همایش ساماندهی و اعطای مجوز فعالیت تعاونی های اعتبار در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب شایعه برکناری خود از ریاست بانک مرکزی گفت: تمام آرزوهایم تحقق موارد و برنامه هایی بود که از ابتدای حضور خود در این بانک مطرح کرده بودم که امروز این امر رخ داد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون بحثی در مورد برکناری من از بانک مرکزی مطرح نیست، افزود: در صورت تعامل و نیاز، در خدمت مردم خواهم بود، در غیر این صورت از فعالیت کناره گیری خواهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از توقف فعالیت موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی خبرداد و گفت: بانک مرکزی طی نامه ای از نیروی انتظامی درخواست کرده است که با موسسات بدون مجوز برخورد کرده و از فعالیت آنها جلوگیری نماید.

بهمنی ادامه داد: همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درخواست کرده ایم که از تبلیغات اینگونه موسسات بدون مجوز جلوگیری به عمل آورد.

وی با بیان اینکه هنوز بسیاری از موسسات مالی و اعتباری برای اخذ مجوز اقدام نکرده اند و آماری از تعداد آنها کسب نکرده ایم، افزود: صندوقهای قرض الحسنه ادارات و صندوقهای صنفی فعلا نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارند، اما باید سه شرط از جمله عدم اخذ سود، عدم اخذ سپرده گذاری برای ارائه وام و عدم پرداخت دوره ای وام را رعایت نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ تورم پایان بهمن ماه جاری یک درصد کمتر از نرخ تورم 12.2 درصدی پایان دی ماه گذشته خواهد بود، تحقق نرخ تورم تک رقمی هدف گذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری دور از دسترس نیست، زیرا تاکنون 98 درصد اهداف تورمی محقق شده است.

به گفته بهمنی، حذف سه صفر پول ملی را فعلا لازم نمی دانیم و پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و مشاهده آثار آن در این مورد تصمیم گیری می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان بیان کرد: بانکها مشکل نقدینگی ندارند و به هر میزان که مشتریان اسکناس نو، چک، پول نو و سکه نیاز داشته باشند، در اختیار آنها قرار می دهند.