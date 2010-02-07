بهره برداری از شبکه آبیاری پایاب سد علویان بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، مدیر جهاد کشاورزی بناب ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: فاز یک و دو پروژه پایاب سد علویان به طول 32 کیلومتر کانال بتنی با جاده سرویس اجرا شده که با افتتاح این طرح 1700 هکتار از اراضی روستاهای زاوشت و روشت کوچک را تحت پوشش خواهد برد.

مهندس حسینعلی فتحی افزود: جهت اجرای این طرح بالغ بر 33 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی فاز دوم این طرح نیز شروع شده و برای اجرای آن در سال 89 دوازده میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که با بهره برداری از آن 650 هکتار از اراضی روستاهای تازه کند زوارق را تحت پوشش خواهد برد.

هدف از اجرای این طرح تکمیل شبکه آبیاری سد علویان به منظور استفاده از منابع آب در سطح 10 هزار هکتار از اراضی شهرستان بناب است.