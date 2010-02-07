7 هزار و 461 میلیارد تومان مجموع درآمد نقدی و غیرنقدی شهرداری در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران که با حضور محمد باقر قالیباف شهردار تهران به صورت علنی و بدون حضور مستمع برگزار شد، بودجه پیشنهادی شهرداری تهران که 7 هزار و 260 میلیارد تومان بود بررسی شد.

شهردار تهران در این جلسه از اعضای شورای شهر تهران خواست بودجه پیشنهادی شهرداری، 300 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وی گفت: از آنجا که سیاست شهرداری آن است که بافت‌های فرسوده خودشان باید درآمدزا باشند، شهرداری در بودجه سال جاری ردیفی را برای بافت‌های فرسوده در نظر نگرفته است. از این رو پیشنهاد می‌شود که 300 میلیارد تومان از این محل برای افزایش درآمد در بخش غیرنقدی بودجه شهرداری لحاظ شود.

قالیباف با بیان این که در 10 ماهه امسال حدود 6 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران محقق شده است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال مالی جاری 95 درصد از بودجه مصوب امسال شهرداری که 7 هزار و 100 میلیارد تومان است، محقق شود.

بر اساس این گزارش، در پایان جلسه امروز، اعضای شورای شهر درخواست قالیباف را مورد برررسی قرار داده و با 200 میلیارد تومان از این رقم موافقت کردند.

مجموع درآمد نقدی و غیرنقدی شهرداری در سال آینده 7 هزار و 461 میلیارد تومان خواهد بود که مجموع درآمدهای نقدی حدود 4 هزار میلیارد تومان و مجموع درآمدهای غیرنقدی حدود 3 هزار و 458 میلیارد تومان است.

اعضای شورای شهر بررسی بودجه جاری، عمرانی و موسسات و شرکتهای شهرداری تهران را نیز از سه ‌شنبه هفته جاری در دستور کار قرار خواهند داد.