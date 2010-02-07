اهتمام دولت حل مشکلات مردم به ویژه روستاییان است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم در جمع مردم روستای قشلاق در مسجد حضرت ابوالفضل گفت: شهدا سند افتخارنظام اسلامی هستند و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی وظیفه داریم یاد شهدا را زنده نگاه داریم.

عجم به نقش روستاییان در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: دولت تلاش می کند با خدمت به مردم و انجام فعالیت های زیربنایی در مناطق روستایی گامی در مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی همه نقاط کشـــــور بردارد.

استاندار قزوین یادآور شد: هر چند بیان مشکلات و پیگیری حل آنها وظیفه مســــئولان است اما در دهه مبارک فجر باید ضمن انعکاس فعالیت های انجام شده دستاوردهای انقلاب برای مردم به ویژه نسل جوان بازگو شود تا آنها هم در جریان کارها قرار گیرند.

وی با بیان اختصاص 1.5 میلیارد تومان برای اجرای شبکه فاضلاب در روستای قشلاق اظهار داشت: روستای قشلاق با مشارکت خوب مردمی به عنوان یک روستای نمونه در استان مطرح است و هزینه شدن اعتبارات میلیاردی در یک روستا بیانگر نگاه ویژه دولت به عمران و آبادانی مناطق محروم و دور افتاده است.

عجم در خصوص حل مشکلات کارگران مجتمع گوشت زیاران و اجرای طرح هادی قول مساعد داد و بیان کرد: برای ارتقاء روستــــــای قشلاق به شهر از طریق قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.

در این مراسم شکرالله طاهری فرماندار آبیک گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر خدمات خوبی به روستاهای شهرستان آبیک ارائه شده که اجرای شبکه ها آبرسانی، بهسازی معابر، تقویت شبکه برق رسانی، ساخت سالن و استادیوم ورزشی از جمله آنهاست که این خدمات همچنان ادامه خواهد داشت.

در ادامه شهاب طالبی رئیس شورای اسلامی روستای قشلاق در خصوص مشکلات منطقه از جمله اجرای طرح هادی روستایی، راه اندازی اورژانس جاده ای، شبانه روزی شدن درمانگاه روستا و احداث جاده مطالبی بیان کرد.

روستای قشلاق با 125 هکتار وسعت و شش هزار نفر جمعیت در 11کیلومتری شهر آبیک قرار دارد و 26 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

استاندار قزوین در سفر یک روزه به آبیک با حضور در مراز شهدای این شهر با نثار گل و قرائت فاتحه نسبت به گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کرد.