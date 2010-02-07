قزوینی : قانون جدید احزاب در مجلس تدوین شود

حمید قزوینی عضو خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازنگری قانون احزاب ابراز عقیده کرد : نقاط قوت و ضعف قانون فعلی احزاب نه توسط وزارت کشور بلکه باید توسط گروه ها و مجموعه های مختلف اعم از سه قوه مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس مدتهاست که این موضوع را بررسی می کند، باید از همه گروه ها به ویژه احزاب که به طور مستقیم با این امر درگیر هستند، نظر خواهی شود.

قزوینی ادامه داد: مشکلی که امروز وجود دارد بیشتر از اینکه ضعف قانون باشد ، عدم اجرای قانون است به عنوان مثال در قانون اساسی ، اجازه داشتن نشریه به احزاب داده شده و در قانون احزاب هم این موضوع تصریح شده است، اما مشاهده می شود که احزاب علیرغم این اجازه قانونی برای دائر کردن نشریات باید از وزارت ارشاد مجوز دریافت کنند.

این عضو خانه احزاب گفت : معمولا قوانینی که بوسیله دولت اصلاح می شود بیشتر مدافع حقوق دولت و تضمین کننده کیان دولت است در حالیکه احزاب به عنوان رقیب دولت محسوب می شوند و قانون احزاب نباید توسط دولت اصلاح شود بلکه اصلاح این قانون باید در قالب طرح مورد بررسی و اصلاح نمایندگان مجلس قرار بگیرد زیرا روح حاکم بر طرح و لایحه با یکدیگر متفاوت است و معمولا طرح ها با توجه به منافع عمومی تنظیم می شوند.

این عضو خانه احزاب همچنین در پاسخ به این سئوال که در صورت فعال نبودن احزاب چه آسیبی متوجه جامعه خواهد شد، گفت: به هر حال این رابطه آنگونه که باید باشد نیست به گونه ای که به احزاب منتقد در خصوص برگزاری تجمعات هیچ گونه مجوزی داده نمی شود و نگاه دوستانه و صمیمانه نسبت به احزاب وجود ندارد در حالیکه اگر یک تعامل منطقی حاکم باشد ، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: دولت می تواند با برگزاری جلسات با احزاب مختلف با نظرات آنان آشنا شود به گونه ای که در این جلسات می توان سخنانی را در جلسات خصوص مطرح کرد و به همه موضوعات در امکان عمومی نپرداخت لذا این روش می تواند به برطرف شدن بسیاری از شبهات کمک کند.

قزوینی بهترین مکان برای تبادل نظر بین نخبگان و خواص را احزاب دانست و گفت: با برگزاری جلسات بین نخبگان و خواص ، در نهایت مردم و جامعه از منافع آن بهره مند خواهند شد.

این عضو خانه احزاب تصریح کرد: به هر میزان که این فضا بسته تر بماند ، آسیب هایی که هم اکنون هم مشاهده می شود در جامعه به وجود خواهد آمد.