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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

شفیعی:

اثرگذاری فعالیتهای قرآنی در گرو برنامه ریزی مناسب مسئولان است

اثرگذاری فعالیتهای قرآنی در گرو برنامه ریزی مناسب مسئولان است

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی مرکزی گفت: باید کلیه دوره های آموزشی و برنامه های قرآنی به صورت علمی و با برنامه ریزی دقیق به مرحله اجرا درآید تا اثرگذاری برنامه های ارائه شده در میان مخاطبان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمدرضا شفیعی ظهر یکشنبه در دیدار با مربیان و مسئولان مؤسسات و خانه های قرآنی شهرستان آشتیان افزود: شهرستان آشتیان با توجه به حضورعلمای دینی مطرح در سطح جهان اسلام زبانزد خاص و عام است و این خود می طلبد با نگاه ویژه ای به این شهرستان نگریسته و برنامه های قابل توجه در این شهرستان برگزار شود.

وی اظهار داشت: دوره های مختلف آموزش قرآن کریم، جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در مقاطع سنی و رشته های گوناگون و برگزاری محفل انس با قرآن از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی در سال جاری است.

حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: با توجه به بسترهای موجود و زمینه های به وجود آمده باید بیشترین استفاده را از این بسترها صورت داد و با ایجاد جاذبه در این دوره ها افراد جدیدی را جذب فعالیتهای ارائه شده از سوی موسسات قرآنی کرد. 

حجت الاسلام امید رضا مبارک آبادی مسئول حراست اداره کل تبلیغات اسلامی نیز در این دیدار گفت: در پایان هر دوره و هر مرحله از برگزاری کلاس های مختلف دوره مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن تفسیر شود.

وی با بیان اینکه برنامه های دشمن مدیریت قرنطینه ای دیگر جایی نداشته و باید ضمن حفظ همه جوانب کار در راستای زنده نگه داشتن اصول اعتقادی وفرهنگی با تمام توان تلاش کرد، بیان داشت: تبادل نظر و ارائه مشاوره های درست و کامل از مهم ترین عوامل جذب افراد به فعالیت های دینی و مذهبی است. 

کد مطلب 1031572

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