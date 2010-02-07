اختصاص 240 میلیارد ریال به طرح توسعه تاسیسات فاضلاب شهری کرج

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: همچنین به لحاظ اهمیت حفظ محیط زیست و منابع آبی دشتهای کرج، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرستان کرج به سه برابر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه طرح توسعه فاضلاب کرج از طرحهای اولویت دار وزارت نیرو محسوب می شود، تحریمهای بین المللی را عاملی جهت عدم پیشبرد مناسب این طرح پس از گذشت سه ونیم سال دانست و تاکید کرد به رغم محدودیت های موجود تلاش می کنیم تا موفقیتهایی حاصل شود.

نوری ادامه داد: برابر با ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ضرورت حفظ محیط زیست، دستگاه های ذیربط با اختصاص 240 میلیارد ریال تسهیلات خارجی برای توسعه تاسیسات فاضلاب شهری کرج موافقت کردند.

وی با بیان اینکه تلاشهایی صورت گرفت تا با وجود تحریمها بتوانیم از مشارکت و توان و سرمایه‌گذاری خارجی برای حفظ محیط زیست کرج از طریق توسعه طرح فاضلاب کرج بهره‌مند شویم، توافق نامه فعلی را نخستین فاینانس تحقق یافته دولت نهم و سومین فاینانس صنعت آب و فاضلاب کشور خواند.

احداث بخش دوم تصفیه خانه فاضلاب کرج

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران به تشریح چگونگی استفاده از تسهیلات خارجی پرداخت و گفت: کنسرسیومی متشکل از یک شرکت خارجی با مشارکت مشاور ایرانی، عملیات احداث بخش دوم تصفیه خانه فاضلاب کرج را بر عهده می گیرند.

نوری با اشاره به ظرفیت 280 هزار نفر در روز این تصفیه خانه ادامه داد: پیش بینی می شود ظرف مدت سه سال احداث تصفیه خانه فاضلاب در محل حلقه دره محقق شود.

وی پیش بینی کرد در پایان این سه سال ظرفیت تصفیه خانه به 420 هزار نفر در روز برسد.

در حال حاضر با گذشت سه سال از آغاز احداث تصفیه خانه فاضلاب کرج، این تصفیه خانه با ظرفیت 140 هزار نفر در روز فعالیت می کند.

این تصفیه خانه با روش «برکه تثبیت» مشغول فعالیت است و در فاز بعدی از روش «لجن فعال» بهره خواهد جست که از آن در کشاورزی استفاده می شود.

روش لجن فعال علاوه بر صرفه اقتصادی، به صنعت کشاورزی نیز رونق می بخشد.