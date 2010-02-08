خبرگزاری مهر- گروه فناوریهای نوین: کتاب "جوامع دانش" آمیزه‌ای از انبوه اطلاعات و آراء درباره مزایا و مخاطرات اجتماعی و اقتصادی "فاوا" (فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای کشورهای رو به توسعه است.

در مطالب این کتاب مرجع تاکید شده ‌است که فرایندهای پویای نوآوری باعث افزایش قابلیتهای اجتماعی و فنی می‌شوند و می‌توانند قابلیتهای احتمالی "فاوا" را برای کمک به توسعه عملیاتی کنند.

این کتاب که با مقدمه دکتر حمید شهریاری نوشته شده دارای بخشهای مختلف با این عناوین است: ایجاد جوامع دانش خلاق، شاخصهای مشارکت کشورهای روبه توسعه در جوامع دانش، سامانه‌های نوآوری و فرایند یادگیری، تقویت پایه علمی و فنی از طریق آموزش و یادگیری مداوم، کاربردهای بالقوه "فاوا" برای توسعه پایدار، به کارگیری "فاوا" در کشورهای کم‌ توسعه‌یافته، گردآوری اجزای زیرساخت ملی اطلاعات، دسترسی به زیرساخت، کشورهای روبه توسعه و نظام زمامداری بین‌المللی، نوآوریهای نهادی برای زمامداری خدمات اطلاعات، راهبردهای ملی "فاوا" برای توسعه مبتنی بر دانش، پیامدهای راهبردهای "فاوا" برای "جوامع دانش نوآور"، ابزارهای ایجاد "جوامع دانش مبنا".

کتاب "جوامع دانش" علاوه بر علاقمندان عرصه فناوری اطلاعات می‌تواند مورد توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی به عنوان منبع کمک درسی قرار گیرد.