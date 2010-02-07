اعتبارات تعادل بخشی به منابع آب زیر زمینی خراسان رضوی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی حسینی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب که در آستانه برگزاری این همایش برگزار شد، افزود: با توجه به وضعیت بحرانی اکثر دشت های خراسان رضوی مدیریت آب های زیرزمینی امری الزامی است در حالیکه برای اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با کمبود شدید اعتبارات مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: امسال تنها یک درصد از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی که معادل 14.4 میلیارد ریال است به تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی اختصاص یافت.

وی افزود: کل اعتبار طرحهای عمرانی - ملی این شرکت در سال جاری مبلغ یک هزار و 380 میلیارد ریال بوده که در بین شرکتهای آب منطقه ای کشور در رتبه هشتم قرار دارد و با توجه به وضعیت آب و هوایی (خشکسالی) این میزان اعتبار جوابگوی انجام به موقع طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجرا نخواهد بود.

وی افزود: از آنجا که انتقال 150 متر مکعبی آب سد دوستی به مشهد احتمال بروز خطراتی را ایجاد کرده است، دو طرح پدافند غیر عامل طراحی کرده ایم که در صورت بروز هرگونه مشکل آب مشهد حداقل تا یک هفته تامین باشد و طرح دوم استفاده از حجم سد طرق است.

حسینی با اشاره به اینکه با ادامه روند فعلی مصرف در سالهای آینده با مشکل جدی کمبود آب شرب در استان مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: برای حل بحران اب باید از پتانسیل قوی بخش خصوصی استفاده کنیم و مطمئنا بدون مشارکت بخش خصوصی نمی توانیم به مشکل کم آبی پایان دهیم.

وی گفت: بررسی راه های صرفه جویی در مصرف آب در شرایط حاضر بسیار لازم و ضروری است و امید است که با هم فکری و هم اندیشی مسئولان دستگاه های اجرایی با کارشناسان و نخبگان به راه های عملی صرفه جویی در آب دست یابیم و بتوانیم برخی از ذائقه های فکری را تغییر دهیم.

همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب یکم اسفند ماه در مشهد برگزار می شود.