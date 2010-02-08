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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۰۵

برگی از تاریخ ایران و جهان

برگی از تاریخ ایران و جهان

خبرگزاری مهر : امروز دوشنبه نوزدهم بهمن 1388 شمسی، بیست و سوم صفر 1431 قمری و هشتم فوریه 2010 میلادی است .

 نوزدهم بهمن:

روز نیروی هوایی

در چنین روزی در سال 1357 شمار زیادی از پرسنل نیروی هوایی با انجام حرکتی متهورانه و مهم با لباس رسمی در مدرسه رفاه، اقامتگاه امام خمینی (ره) حضور یافته و وفاداری خویش را به امام و آرمانهای انقلاب اسلامی  ابراز کردند.

این اقدام که در نوع خود  حرکت شگرفی از سوی بخشی تاثیرگذاراز ارتش بود ، خشم بر خی فرماندهان نطامی را برانگیخت و عامل درگیریهای بعدی گارد شاهنشاهی با نیروی هوایی شد .

فرماندهان نظامی ارتش در صدد تکذیب اقدام این گروه بر آمدند اما عکس تاریخی که بعد از ظهر همان روز در صفحه روزنامه  کیهان منتشر شد و امام خمینی(ره) نیز آن را تایید کرد طشت رسوایی فرماندهان شاهی از بام بلند دروغگویی بر زمین افتاد و سیلی محکمی به صورت زرد و بی خون ارتش وابسته به آمریکا نواخته شد.


رأی موافق مردم به دولت بازرگان

نوزدهم بهمن 1357  میلیونها نفر با انجام راهپیمایی های گسترده و اجتماع در سراسر کشور به دولت بازرگان منتخب امام خمینی(ره) رای موافق دادند . 

برخی رسانه های فعال آن زمان اعلام کردند تنها در تهران متجاوز از دو میلیون نفر در این راهپمیایی شرکت داشتند .

غیر از اقشار مختلف مردم ، روحانیان، اصناف، احزاب سیاسی و همافران در این رفراندوم مردمی  شرکت کردند .

 بیست و سوم صفر: 

معاهده تافنه

در چنین روزی در سال 1253 هجری قمری امیر عبدالقادر الجزایری معاهده تافنه را با فرانسویان،  پس از  پیروزهای مختلف  بر آنان منعقد ساخت .

پس از این قرارداد عبدالقادر برای اصلاح وضعیت کشور و بازسازی شهرهایش بعد از جنگهای مختلف بازگشت و در این مسیر سعی کرد تا حدود زیادی در جهت بهینه سازی وضعیت عمومی  کشور بر آید .

اما فرانسوی ها در سال 1839 میلادی این قرارداد را نقض کردند .

هشتم فوریه:

تولد فیلیپ شو والتر هنچ 

در چنین روزی در سال 1896 میلادی فیلیپ شووالتر هنچ پزشک بر جسته به دنیا آمد . وی به خاطر کشف کورتیزون جایزه نوبل را از آن خود کرد .

تولد لئون کوپر 
 
سال 1930 میلادی لئون کوپر فیزیکدان آمریکایی دیده به جهان گشود . او در سال 1972 میلادی جایزه نوبل را دریافت کرد.

تولد سر پیتر مداوار

سرپیتر مداوار جانورشناس و ایمنی شناس انگلیسی به دنیا آمد . وی به سال 1953 میلادی جایزه نوبل را از آن خود کرد . 

کد مطلب 1031580

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