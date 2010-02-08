برگی از تاریخ ایران و جهان

نوزدهم بهمن:

روز نیروی هوایی

در چنین روزی در سال 1357 شمار زیادی از پرسنل نیروی هوایی با انجام حرکتی متهورانه و مهم با لباس رسمی در مدرسه رفاه، اقامتگاه امام خمینی (ره) حضور یافته و وفاداری خویش را به امام و آرمانهای انقلاب اسلامی ابراز کردند.

این اقدام که در نوع خود حرکت شگرفی از سوی بخشی تاثیرگذاراز ارتش بود ، خشم بر خی فرماندهان نطامی را برانگیخت و عامل درگیریهای بعدی گارد شاهنشاهی با نیروی هوایی شد .

فرماندهان نظامی ارتش در صدد تکذیب اقدام این گروه بر آمدند اما عکس تاریخی که بعد از ظهر همان روز در صفحه روزنامه کیهان منتشر شد و امام خمینی(ره) نیز آن را تایید کرد طشت رسوایی فرماندهان شاهی از بام بلند دروغگویی بر زمین افتاد و سیلی محکمی به صورت زرد و بی خون ارتش وابسته به آمریکا نواخته شد.



رأی موافق مردم به دولت بازرگان

نوزدهم بهمن 1357 میلیونها نفر با انجام راهپیمایی های گسترده و اجتماع در سراسر کشور به دولت بازرگان منتخب امام خمینی(ره) رای موافق دادند .

برخی رسانه های فعال آن زمان اعلام کردند تنها در تهران متجاوز از دو میلیون نفر در این راهپمیایی شرکت داشتند .



غیر از اقشار مختلف مردم ، روحانیان، اصناف، احزاب سیاسی و همافران در این رفراندوم مردمی شرکت کردند .

بیست و سوم صفر:

معاهده تافنه

در چنین روزی در سال 1253 هجری قمری امیر عبدالقادر الجزایری معاهده تافنه را با فرانسویان، پس از پیروزهای مختلف بر آنان منعقد ساخت .

پس از این قرارداد عبدالقادر برای اصلاح وضعیت کشور و بازسازی شهرهایش بعد از جنگهای مختلف بازگشت و در این مسیر سعی کرد تا حدود زیادی در جهت بهینه سازی وضعیت عمومی کشور بر آید .

اما فرانسوی ها در سال 1839 میلادی این قرارداد را نقض کردند .

هشتم فوریه:

تولد فیلیپ شو والتر هنچ



در چنین روزی در سال 1896 میلادی فیلیپ شووالتر هنچ پزشک بر جسته به دنیا آمد . وی به خاطر کشف کورتیزون جایزه نوبل را از آن خود کرد .

تولد لئون کوپر



سال 1930 میلادی لئون کوپر فیزیکدان آمریکایی دیده به جهان گشود . او در سال 1972 میلادی جایزه نوبل را دریافت کرد.